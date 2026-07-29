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JCE cambia horario de 10 centros de cedulación; dejarán de operar de madrugada desde el 1 de agosto

Los nuevos horarios de atención serán de lunes a domingo, de 8:00 a 12:00 de la medianoche

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    JCE cambia horario de 10 centros de cedulación; dejarán de operar de madrugada desde el 1 de agosto
    Ciudadanos son atendidos en un centro de cedulación. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    La Junta Central Electoral (JCE) informó que, a partir del 1 de agosto, modificará el horario de atención de 10 Centros de Cedulación de Servicio Extendido, que dejarán de funcionar durante la madrugada.

    Con la nueva disposición, los centros atenderán al público de lunes a domingo, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche, en sustitución del horario que incluía atención durante la madrugada.

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    • La medida aplicará en los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.

    Acceso y cobertura

    La JCE explicó que el cambio busca ampliar la cobertura de los servicios, fortalecer su continuidad y facilitar el acceso de la ciudadanía al proceso de expedición y renovación de la cédula de identidad y electoral.

    Asimismo, informó que las personas con citas programadas entre las 12:00 de la medianoche y las 7:00 de la mañana podrán acudir a cualquiera de estos centros dentro del nuevo horario de atención, sin que se tome en cuenta el mes de su cumpleaños.

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