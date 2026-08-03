En Costa Verde ya podrán votar por los candidatos del Distrito Nacional

Los residentes de la urbanización Costa Verde podrán votar por los candidatos del Distrito Nacional en las próximas elecciones, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) aprobara la adecuación de la cartografía electoral de ese sector durante su sesión administrativa ordinaria del 17 de junio de 2026.

La decisión pone fin a una controversia de más de dos décadas sobre la demarcación a la que pertenece el residencial, ubicado entre la avenida Independencia y el mar Caribe, justo en el límite entre el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Oeste. La disputa surgió por la interpretación del artículo 2 de la Ley 163-01, que fija el límite del Distrito Nacional en el límite oeste de Costa Verde.

Los residentes sostenían que, al quedar todo el residencial al este de esa línea, debía formar parte íntegramente de la capital, mientras que en la práctica continuó siendo tratado electoralmente como parte de Santo Domingo Oeste y sus habitantes permanecieron inscritos en colegios electorales de ese municipio.

La situación se volvió aún más particular después de que el Tribunal Constitucional y posteriormente el Tribunal Superior Electoral acogieran el criterio de que Costa Verde pertenece al Distrito Nacional. Aun así, los residentes continuaban votando por el alcalde, los regidores, el senador y los diputados de Santo Domingo Oeste, mientras su senador correspondía al Distrito Nacional y la Fiscalía competente era la de esa demarcación.

La adecuación fue aprobada después de que el Tribunal Superior Electoral ordenara a la JCE garantizar que los residentes de Costa Verde fueran incorporados a colegios electorales de la capital, al concluir que su permanencia en colegios de Santo Domingo Oeste vulneraba su derecho a elegir y ser elegibles por esa demarcación.

La decisión fue adoptada al responder una comunicación remitida por el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, sobre la ubicación administrativa y electoral de Costa Verde. En esa respuesta, la JCE recordó que el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia TC/0172/23 que la urbanización pertenece al Distrito Nacional, conforme al artículo 2 de la Ley 163-01.

Asimismo, citó la sentencia TSE/0004/2025, en la que el Tribunal Superior Electoral determinó que mantener a los residentes de Costa Verde inscritos en colegios electorales de la provincia Santo Domingo vulneraba sus derechos fundamentales. En ese fallo ordenó a la JCE incorporar a los accionantes y a cualquier otro ciudadano residente en la urbanización a colegios electorales del Distrito Nacional o crear nuevos colegios en ese sector.

La JCE también recordó que ese criterio fue reiterado por el Tribunal Superior Electoral en la sentencia TSE/0028/2025 y afirmó que, como órgano electoral, está obligada a acatar las decisiones judiciales que la vinculan, en especial las del Tribunal Constitucional por su carácter vinculante. No obstante, precisó que no forma parte de sus atribuciones ni de su misión constitucional intervenir en conflictos de naturaleza territorial.

Una lucha de años

La reclamación de los residentes se remonta, al menos públicamente, a 2017. Ese año, la Junta de Vecinos obtuvo una certificación del Senado de la República en la que se indicaba que la Ley 163-01 no había sido modificada en lo relativo a los límites del Distrito Nacional y que, en consecuencia, Costa Verde continuaba perteneciendo a esa demarcación.

Ocho años después, en marzo de 2025, la Junta de Vecinos intimó mediante acto de alguacil a la JCE y a la Alcaldía del Distrito Nacional para que reconocieran al residencial como parte del electorado de la capital y dieran cumplimiento a la Ley 163-01 y a las decisiones judiciales sobre el caso.

En ese momento, los dirigentes comunitarios calificaban la situación de contradictoria. Sostenían que su senador correspondía al Distrito Nacional y que la jurisdicción del Ministerio Público también era la de esa demarcación, pero seguían votando por el alcalde, los regidores y los diputados de Santo Domingo Oeste.

Con la decisión adoptada por la JCE, esa situación queda corregida y los residentes de Costa Verde ejercerán sus derechos políticos como electores del Distrito Nacional en los próximos procesos electorales.