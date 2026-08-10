La JCE gastó RD$32.3 millones en boletos aéreos y viáticos en un año y medio

El organismo destinó hasta 800 dólares diarios por persona solamente en dietas. ( CC )

La Junta Central Electoral (JCE) destinó 529,438.19 dólares, equivalentes a 32.2 millones de pesos, en boletos aéreos, viáticos y gastos de bolsillo para las misiones internacionales realizadas por sus integrantes en un período de poco más de un año y medio.

Los datos fueron suministrados por la propia JCE a Diario Libre en respuesta a una solicitud de información pública. Entre enero del 2025 y el 24 de julio del 2026, los integrantes del órgano electoral acumularon 71 participaciones individuales en misiones oficiales, que representaron 472 días en el extranjero y abarcaron 23 países y territorios.

Del monto total, 343,600 dólares (20.9 millones de pesos) correspondieron a viáticos y gastos de bolsillo, mientras que otros 185,838.19 dólares (11.3 millones de pesos) fueron destinados a boletos aéreos.

Los cinco miembros titulares del pleno concentraron 512,838.06 dólares (31.2 millones de pesos), equivalentes al 96.9 % del gasto total. Los restantes 16,600.13 dólares (1.0 millones de pesos) correspondieron a tres miembros suplentes que también realizaron misiones oficiales durante el período.

Vuelos en clase ejecutiva

La mayor parte del dinero destinado al transporte aéreo se utilizó en boletos de clase ejecutiva. Según los documentos entregados por la JCE, la institución pagó 180,950.56 dólares (11.0 millones de pesos) por boletos en clase ejecutiva o tramos mixtos con predominio de esa categoría, equivalente al 97.3 % del gasto total en transporte aéreo.

En contraste, solo 4,887.63 dólares (298,145.43 pesos) fueron destinados a boletos de clase económica pagados por la institución, a pesar de que el Gobierno tiene en vigencia una cruzada por la austeridad en el gasto de las instituciones estatales.

En términos de frecuencia, la JCE pagó 62 boletos o tramos en clase ejecutiva, frente a ocho en clase económica. Otros ocho vuelos fueron realizados en clase económica, pero estuvieron cubiertos por invitaciones de organismos o países anfitriones y, por tanto, no representaron un gasto para la institución.

Dietas de 800 dólares diarios

Los viáticos representaron el mayor componente del gasto. La tarifa habitual registrada para las misiones técnicas, de capacitación y supervisión fue de 800 dólares diarios (48,800 pesos) por persona.

Por ejemplo, una misión de 12 días a Filipinas y Estados Unidos generó 9,600 dólares (585,600 pesos) en viáticos para cada funcionario participante; otra de ocho días a Alemania supuso 6,400 dólares (390,400 pesos), mientras que una gira técnica de 14 días por Suiza, Italia, Países Bajos y España representó 11,200 dólares (683,200 pesos) por persona.

En determinadas misiones de observación electoral, la dieta descendió a 300 dólares diarios (18,300 pesos), como ocurrió en viajes a México y Colombia.

Las misiones que generaron los mayores desembolsos individuales por concepto de viáticos fueron las realizadas por Hirayda Fernández y Samir Chami a León, España, donde permanecieron 15 días para participar en el Cybersecurity Summer BootCamp. Cada uno recibió 12,000 dólares (732,000 pesos).

Le siguió la gira técnica de 14 días por Suiza, Italia, Países Bajos y España, realizada también por Fernández y Chami, con 11,200 dólares (683,200 pesos) en viáticos para cada uno.

En tercer lugar figura la misión de 12 días a Filipinas y Estados Unidos, realizada por Román Jáquez e Hirayda Fernández, con 9,600 dólares (585,600 pesos) en viáticos por persona.

Boletos de hasta 9,599 dólares

Los boletos de mayor costo corresponden a rutas internacionales en clase ejecutiva. El más caro registrado en la documentación fue el adquirido para Román Jáquez en la ruta Washington-Madrid-Santo Domingo, por 9,599.58 dólares (585,574.38 pesos).

Le siguen los boletos de 9,550.71 dólares (582,593.31 pesos) cada uno para Jáquez y Fernández en la ruta Santo Domingo-Nueva York-Manila, durante la misión a Filipinas.

Otro boleto de Jáquez, con destino a Múnich, Alemania, costó 6,971.66 dólares (425,271.26 pesos), mientras que uno de Fernández para la ruta Washington-Atlanta-Los Ángeles tuvo un costo de 6,855.46 dólares (418,183.06 pesos).

Fernández encabeza el gasto Por integrante, Hirayda Fernández Guzmán fue quien acumuló el mayor gasto durante el período, con 153,316.27 dólares (9,352,292.47 pesos) en 17 misiones y 127 días en el exterior. Le siguió el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, con 129,681.03 dólares (7,910,542.83 pesos) en 13 misiones y 93 días. El tercer mayor gasto correspondió a Samir Rafael Chami Isa, con 116,855.06 dólares (7,128,158.66 pesos) en 16 misiones y 104 días fuera del país. Dolores Altagracia Fernández Sánchez acumuló 60,755.90 dólares (3,706,109.90 pesos) en 11 misiones y 67 días, mientras que Rafael Armando Vallejo Santelises registró 52,229.80 dólares (3,186,017.80 pesos) en 10 misiones y 60 días.

71 participaciones y 23 países

Las 71 participaciones individuales registradas por la JCE se distribuyeron en distintas actividades institucionales.

La categoría más numerosa fue observación electoral y representación internacional, con 30 participaciones, equivalentes al 42 % del total. En este grupo se incluyen misiones de organismos como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y la Commission on Elections (Comelec).

Le siguieron las misiones para la integración de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (Oclee), con 16 participaciones, y las relacionadas con capacitación, conferencias y acuerdos estratégicos, con 20.

La gestión de la nueva cédula de identidad representó cuatro participaciones, mientras que una misión tuvo como objeto principal la supervisión de las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE). Otras ocho misiones incluyeron labores de supervisión de OSE como actividad secundaria.

Los viajes llevaron a representantes de la JCE a 23 países y territorios de América, Europa y Asia. Entre los destinos figuran Estados Unidos, Canadá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Puerto Rico, Curazao, San Martín, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, España, Alemania, Italia, Suiza, Países Bajos y Filipinas.

Entre las misiones relacionadas con la observación electoral figuran participaciones en procesos de Honduras, Ecuador, México, Bolivia, Colombia y Filipinas.

Otra parte de los viajes estuvo vinculada con la integración de las Oclee, mediante giras para recibir propuestas de ciudadanos que integrarán esas estructuras en el exterior. Estas actividades llevaron a funcionarios a ciudades como Zúrich, Milán, Ámsterdam, Barcelona, Madrid y Boston.

La JCE también realizó misiones relacionadas con la nueva cédula de identidad. En Alemania, sus representantes participaron en gestiones para la aprobación del diseño final y el inicio de la producción del documento; en Guatemala recibieron un reconocimiento internacional al nuevo documento de identidad y en Estados Unidos coordinaron aspectos de su implementación para los dominicanos residentes en el exterior.

Asimismo, hubo viajes relacionados con capacitación, cooperación y fortalecimiento institucional. En Washington, la JCE participó en la firma de acuerdos con la OEA y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, mientras que en España hubo participación en actividades sobre ciberseguridad, inteligencia artificial y gestión electoral.

La institución también reportó viajes para la supervisión de las Oficinas de Servicios en el Exterior, incluyendo visitas a oficinas ubicadas en ciudades de Estados Unidos, España y Chile.