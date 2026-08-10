JCE gastó el equivalente a 203 salarios mínimos en un viaje a España para dos de sus miembros

En conjunto, los dos miembros de la JCE recibieron 24,000 dólares en viáticos, 800 diarios. ( SHUTTERSTOCK )

La Junta Central Electoral (JCE) destinó al menos 2,033,150 pesos, equivalentes a más de 203 salarios mínimos del sector público, para enviar a dos de sus miembros a España, en una misión que incluyó su participación en un programa internacional de ciberseguridad.

Hirayda Fernández y Samir Chami Isa viajaron a León del 12 al 26 de julio de 2025, una estadía cuatro días más larga que el Cybersecurity Summer BootCamp, celebrado entre el 14 y el 24 de ese mes. El evento anual está orientado a la formación especializada en ciberseguridad y busca fortalecer las capacidades para prevenir y responder a amenazas y delitos informáticos. Está dirigido a profesionales de distintos ámbitos vinculados con la ciberseguridad, incluidos funcionarios públicos y responsables de seguridad.

Cada miembro recibió 12,000 dólares en viáticos, a razón de 800 dólares diarios durante los 15 días registrados por la JCE. A esto se sumaron boletos aéreos por 4,649.74 dólares para Fernández y 4,644.53 dólares para Chami Isa.

El gasto en conjunto

En conjunto, los viáticos de ambos ascendieron a 24,000 dólares, equivalentes a 1,464,000 pesos, mientras que los pasajes representaron otros 9,294.27 dólares, unos 567,950 pesos.

Pero el costo de la misión fue mayor. Al BootCamp también asistieron por la JCE Ángel Valentín Díaz, director de Seguridad Civil; Ana Margarita Gómez Pontón, subdirectora encargada de la Unidad de Seguimiento a la Gestión Institucional, y el general Juan Carlos Jiménez, subjefe de la Policía Militar Electoral, según el informe presentado posteriormente al Pleno.

El Gobierno de España

De acuerdo con el Gobierno de España, el Cybersecurity Summer BootCamp reunió en León a más de 500 expertos de cerca de 30 países y ofreció unas 200 horas de formación avanzada. El programa incluyó talleres técnicos, simulaciones de incidentes, ponencias y sesiones sobre diplomacia digital y cooperación internacional. El encuentro fue organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), junto con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Universidad de León.

Tras el viaje, la delegación dominicana presentó un informe al Pleno de la JCE. Sin embargo, los beneficios concretos que produjo la misión para el país o para la propia institución no quedan establecidos en el acta del 28 de agosto de 2025 que recoge esa presentación. El documento se limita a consignar que el Pleno dio "un visto" al informe de los participantes.

La dificultad para determinar esos resultados se suma a que la JCE ha dejado de publicar sus memorias institucionales anuales, documentos que permitirían contrastar las actividades realizadas en este tipo de misiones con resultados o acciones posteriores.

Los datos de este viaje forman parte de la información entregada por la JCE a Diario Libre en respuesta a una solicitud de información pública sobre las misiones internacionales realizadas entre enero de 2025 y julio de 2026. Durante ese período, la institución reportó 71 participaciones individuales de sus miembros en viajes oficiales al extranjero, con un gasto global de 529,438.19 dólares, equivalentes a unos 32.3 millones de pesos, entre viáticos, gastos de bolsillo y boletos aéreos.

De todos los viajes reportados, el de León fue el más costoso.

La referencia de la ONU

Los 800 dólares diarios entregados a cada miembro d ela JCE superan ampliamente la referencia de Naciones Unidas para León. La Comisión de Administración Pública Internacional (ICSC) establecía para julio del 2025 una asignación diaria de 259 dólares para "resto de España", categoría en la que se encuentra León.

La asignación de Naciones Unidas, conocida como DSA, contempla gastos de alojamiento, comidas, propinas y otros gastos incidentales durante viajes oficiales. De esta manera, los 800 dólares diarios asignados por la JCE equivalen a 3.1 veces esa referencia internacional.

Para los 15 días registrados, la diferencia habría sido de 8,115 dólares por magistrado frente a la referencia de Naciones Unidas, o 16,230 dólares entre ambos, equivalentes a unos 990,030 pesos.

El contraste no implica que la JCE esté obligada a utilizar las tarifas de Naciones Unidas, pero permite dimensionar el monto entregado a sus magistrados frente a un parámetro internacional concebido precisamente para cubrir los gastos de funcionarios durante viajes oficiales.

Una estadía de lujo

Los 24,000 dólares entregados a los dos magistrados en viáticos superan incluso el costo estimado de una estadía de alto nivel en León, incluyendo alojamiento y las tres comidas del día.

Para hacer la comparación se tomó como referencia una tarifa de 240 euros por noche en el Parador de León, el hotel de mayor categoría de la ciudad, y el menú de mayor precio encontrado entre restaurantes de alta cocina de León. Con esos valores, el alojamiento, el almuerzo y la cena representarían unos 520 euros diarios por persona.

Para los dos miembros de pleno, por las 14 noches de estadía, el gasto rondaría los 14,560 euros, por debajo de los 24,000 dólares que recibieron en viáticos.

La comparación, sin embargo, es aproximada: utiliza como referencia una tarifa hotelera publicada para julio de 2027 y precios de comidas disponibles actualmente, por lo que no representa el costo real de la estadía en 2025.

UE fija en €255 diario el gasto máximo

Las reglas de misión de las instituciones de la Unión Europea fijan para España €101 diarios de dieta para desayuno, dos comidas, gastos incidentales y transporte local, mientras el hotel se reembolsa separadamente, contra comprobante, hasta un máximo de €154 por noche.

Por tanto, el máximo ordinario sería de €255 por día con alojamiento, y la tarifa es nacional: no distingue entre Madrid, Barcelona o León. Si la organización anfitriona proporciona gratuitamente comidas o alojamiento, el funcionario debe declararlo y se practica la correspondiente reducción de la dieta.

Piden revisar los gastos de la JCE

El delegado de Fuerza del Pueblo ante la JCE, Javier Ubiera, consideró que los viajes internacionales de la institución pueden justificarse por sus funciones electorales, pero sostuvo que los gastos deben responder a resultados concretos y criterios de eficiencia.

Sobre el uso de clase ejecutiva y las dietas de 800 dólares diarios, señaló que estos montos generan cuestionamientos y deben explicarse con transparencia. Aunque algunas condiciones pueden justificarse por la naturaleza o duración de la misión, afirmó que deben prevalecer la razonabilidad, la austeridad y la optimización de los recursos públicos.

Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), planteó que deben examinarse los propósitos y logros de los viajes para determinar si los gastos fueron justificados o exagerados. Dijo no tener elementos para cuestionar su idoneidad y que prefiere pensar que han dejado experiencias favorables para el sistema electoral, aunque favoreció que la JCE ofrezca las aclaraciones correspondientes.

EE. UU. paga menos viáticos

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece para los viajes oficiales a España tarifas de per diem (por día) que varían según la ciudad. Madrid tiene un máximo diario de 494 dólares —362 dólares para alojamiento y 132 dólares para comidas y gastos incidentales—, mientras Barcelona alcanza 426 dólares, Sevilla 427 dólares y Valencia 408 dólares. Para las localidades sin una tarifa específica, entre ellas León, se aplica la categoría "Other", fijada en 244 dólares diarios: hasta 148 dólares por alojamiento y 96 dólares para alimentación y gastos incidentales. Conforme a las Federal Travel Regulations, el funcionario debe presentar su liquidación o travel claim dentro de los cinco días laborables siguientes a la conclusión del viaje, salvo que la agencia disponga un plazo mayor. Debe documentar los gastos que requieren comprobantes y devolver cualquier anticipo de viaje que exceda los gastos a los que tuvo derecho.