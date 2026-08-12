La JCE defiende los gastos y viáticos de misiones al exterior

La Junta Central Electoral (JCE) defendió los viajes al exterior realizados por miembros titulares del organismo y rechazó los cuestionamientos formulados por Diario Libre sobre los costos y la duración de algunas misiones oficiales, entre ellas la participación de Hirayda Fernández y Samir Chami Isa en un programa de ciberseguridad celebrado en León, España.

En una comunicación remitida al periódico, la JCE sostiene que las informaciones y comentarios publicados mezclan datos institucionales con "afirmaciones, insinuaciones y conclusiones" que, a su juicio, no reflejan adecuadamente la naturaleza de las actividades realizadas.

Sobre el viaje de Fernández y Chami Isa para participar en el Cybersecurity Summer Bootcamp 2025, la institución argumenta que la ciberseguridad constituye un componente esencial de sus responsabilidades, debido al volumen de información de identidad que administra y a la necesidad de proteger los sistemas tecnológicos utilizados en los procesos electorales.

La JCE también cuestiona las comparaciones entre los viáticos asignados a sus miembros y los pagados por organismos de Estados Unidos, España o la Unión Europea. Señala que una comparación válida requiere determinar previamente qué conceptos cubre cada régimen, como alojamiento, alimentación, transporte interno, impuestos y otros gastos.

Según la comunicación, los viáticos utilizados por la institución están establecidos desde 2005 mediante el Acta 18/2005 y no fueron creados ni modificados específicamente para los viajes cuestionados.

Respecto a los días empleados en las misiones, la JCE asegura que puede "explicar y documentar" los itinerarios, la duración de las actividades, los desplazamientos y las razones administrativas correspondientes. Rechaza, además, las referencias realizadas en una columna de opinión a eventuales visitas a establecimientos comerciales, restaurantes o consumo de vinos, al considerar que sugieren comportamientos personales sin aportar evidencias.

La institución también justificó otros desplazamientos realizados por Fernández, quien, según explica, tiene bajo su coordinación los trabajos vinculados al voto dominicano en el exterior. De acuerdo con la carta, 11 de sus viajes estuvieron relacionados con esas responsabilidades.

Oficinas en el exterior

La JCE recordó que dispone de 25 Oficinas de Servicio en el Exterior, 12 oficinas satélites, cinco puntos fijos y 24 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), una estructura destinada a organizar la participación electoral de los dominicanos residentes fuera del país.

En respuesta a los cuestionamientos sobre una misión vinculada a esas labores, el organismo señaló que en los países involucrados había 149,436 dominicanos empadronados, frente a los 37,079 que finalmente ejercieron el voto. A su entender, evaluar la pertinencia de los trabajos preparatorios exclusivamente por la cantidad de personas que acudieron a votar desconoce que la organización debe realizarse para la totalidad del padrón habilitado.

La JCE afirmó finalmente que acepta el escrutinio público sobre el uso de sus recursos, pero reclamó que las críticas se sustenten en información verificable y contextualizada.

"Cada peso utilizado debe poder explicarse, cada viaje debe responder a una finalidad institucional, cada viático debe estar sustentado y cada misión debe poder demostrar sus resultados", expresó el organismo, que sostuvo que la transparencia constituye una obligación institucional y no una concesión.