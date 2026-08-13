Viaje de dos miembros de la JCE costó US$832 por cada hora de formación

Samir Chami Isa e Hirayda Fernández Guzmán, miembros titulares de la Junta Central Electoral. ( TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE LA JCE )

La participación de los miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE), Hirayda Fernández y Samir Chami Isa, en el Cybersecurity Summer BootCamp celebrado en León, España, representó para la institución un desembolso de 33,294.27 dólares solamente en viáticos y boletos aéreos, equivalente a 832.36 dólares por cada hora de docencia del programa al que asistieron ambos funcionarios.

Fernández y Chami Isa permanecieron en España del 12 al 26 de julio de 2025, período por el cual la JCE les reconoció 15 días de viáticos.

Cada miembro recibió 12,000 dólares, calculados a razón de 800 dólares diarios, para un total de 24,000 dólares entre ambos.

A esa cantidad se agregaron los boletos aéreos. El pasaje de Fernández costó 4,649.74 dólares, mientras que el de Chami Isa ascendió a 4,644.53 dólares, para otros 9,294.27 dólares. De esa manera, el costo conjunto documentado del viaje alcanzó 33,294.27 dólares.

Cuarenta horas

El Cybersecurity Summer BootCamp se desarrolló del 14 al 24 de julio de 2025 y ofrecía distintos itinerarios especializados de 40 horas. El programa completo sumaba 200 horas porque comprendía cinco itinerarios, pero cada participante cursaba una modalidad de 40 horas de formación.

Al dividir los 33,294.27 dólares desembolsados por la JCE entre las 40 horas del programa, el costo institucional de la participación de los dos miembros alcanza 832.36 dólares por hora lectiva.

Calculado individualmente, el viaje de Fernández ascendió a 16,649.74 dólares, equivalentes a 416.24 dólares por cada hora de formación recibida. En el caso de Chami Isa, los 16,644.53 dólares representan 416.11 dólares por hora.

El cálculo comprende exclusivamente los viáticos y boletos aéreos identificados en la documentación del viaje y no incorpora otros posibles gastos asociados a la participación.

Quince días para un programa de once

Los dos miembros de la JCE llegaron a España el 12 de julio, dos días antes del inicio del BootCamp, y permanecieron hasta el 26, dos días después de su conclusión.

En consecuencia, la institución reconoció 15 días de viáticos para asistir a una actividad desarrollada entre el 14 y el 24 de julio, con una carga académica individual de 40 horas.

El Cybersecurity Summer BootCamp es una actividad internacional especializada que reúne a profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la seguridad informática y busca fortalecer las capacidades de prevención y respuesta frente a amenazas y delitos cibernéticos.

La formación de funcionarios electorales en esa materia adquiere particular relevancia por la creciente dependencia tecnológica de los procesos electorales y la necesidad de proteger sistemas, bases de datos e infraestructuras críticas.

El costo del viaje, sin embargo, coloca el foco sobre las condiciones económicas autorizadas por la JCE: 800 dólares diarios por persona durante 15 días, además de boletos que superaron los 4,600 dólares para cada uno.

En conjunto, la Junta destinó al menos 33,294.27 dólares para que dos de sus cinco miembros titulares participaran en 40 horas de formación especializada en León.

Lo mismo para Latinoamérica

La JCE paga 800 dólares diarios de viáticos a sus miembros titulares que viajan a países de Latinoamérica, el mismo monto que utiliza para destinos de alto costo como Suiza, Países Bajos, Italia o Madrid.

Esta situación contribuyó a elevar el costo de algunas de las misiones más caras realizadas por la JCE en Latinoamérica. La más costosa fue la observación de las elecciones generales de Honduras, entre noviembre y diciembre de 2025, que involucró a cuatro miembros titulares y alcanzó 25,474.66 dólares, incluidos 18,400 dólares en viáticos.

Le siguieron una gira para la integración de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (Oclee) en Chile y Panamá, con 16,648.48 dólares, y el viaje de dos miembros titulares a Santiago de Chile para un foro de la Cepal, que costó 16,314.22 dólares.

También superaron los 15,000 dólares la misión combinada a México y Bolivia y la participación en una reunión de autoridades electorales en Santiago de Chile.

Hasta 6,400 dólares Entre las misiones analizadas, los viáticos individuales llegaron hasta 6,400 dólares por ocho días, como ocurrió con Hirayda Fernández en Costa Rica y Dolores Fernández en Ecuador. En otros viajes, la dieta alcanzó 5,600 dólares por siete días, como los realizados a Chile, Perú, Panamá y Bolivia. También hubo misiones de 4,800 dólares por seis días y otras de 4,000 dólares por cinco días, mientras que en Guatemala se entregaron 3,200 dólares por cuatro días. En conjunto, las misiones internacionales de la JCE reportadas en el año y medio analizado acumularon 529,438.19 dólares, unos 32.3 millones de pesos, entre viáticos, gastos de bolsillo y boletos aéreos.