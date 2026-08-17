La JCE avanza hacia certificación en gestión antisoborno

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo. ( CEDIDA POR LA JCE )

La Junta Central Electoral (JCE) se encuentra en la etapa final de implementación de un sistema de gestión antisoborno, basado en la norma internacional ISO 37001:2025, con el que busca fortalecer sus mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a posibles prácticas de corrupción.

Los avances del proceso fueron presentados durante una reunión extraordinaria del Comité del Sistema de Gestión Integrado (SGI), celebrada en el auditorio del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC).

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares del Pleno Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán. También participaron el secretario general, Sonne Beltré, y directores de distintas áreas de la institución.

Durante la jornada fueron presentados los fundamentos y requisitos de la norma ISO 37001:2025, que contempla la evaluación de riesgos, controles financieros y no financieros, canales de denuncia y procesos de debida diligencia para identificar y mitigar posibles riesgos de soborno.

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Siete componentes para la prevención

Jáquez Liranzo explicó que el modelo que implementará la institución contempla siete componentes dirigidos a fortalecer la prevención y detección de estas prácticas. Entre ellos figuran el fortalecimiento de la cultura ética, la gestión de conflictos de interés, la debida diligencia aplicada a suplidores, colaboradores y partidos políticos, así como controles sobre regalos y donaciones y mecanismos para la presentación de denuncias.

Indicó que, para preservar la objetividad e independencia de los procesos, funcionarán equipos de ética pública e investigación bajo la Comisión de Ética y Gestión Antisoborno.

Plazo para observaciones

Al concluir la reunión, los miembros del comité y el cuerpo directivo revisaron los compromisos asumidos y establecieron un plazo para remitir observaciones sobre la documentación presentada.

Reuniones con distintas direcciones El presidente de la JCE informó, además, que a partir de la próxima semana comenzarán reuniones con las distintas direcciones para activar los procedimientos previstos, poner en marcha una campaña de concientización y preparar las auditorías internas. Jáquez Liranzo llamó a los directores y servidores de la institución a colaborar con la comisión interna y con los consultores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como parte del proceso dirigido a lograr la certificación de la JCE bajo estándares internacionales de gestión antisoborno.