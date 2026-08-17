La JCE no incluyó a Informática en viaje a España que costó millones

Los miembros titulares de la JCE presentando el calendario electoral en febrero 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La delegación de cinco funcionarios que la Junta Central Electoral (JCE) envió en el 2025 a una formación especializada en ciberseguridad en León, España, estuvo integrada por dos miembros del Pleno y tres servidores de áreas de seguridad, gestión y policía electoral, pero ninguno pertenecía a la Dirección de Informática de la institución.

La misión estuvo encabezada por los miembros titulares Samir Rafael Chami Isa e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, ambos abogados de profesión. También asistieron Ángel Valentín, director de Seguridad Civil; Ana Margarita Gómez, subdirectora encargada de la Unidad de Seguimiento a la Gestión Institucional; y el general Juan Carlos Jiménez, subjefe de la Policía Militar Electoral.

El programa reunió en León a participantes de distintos países para una formación especializada en ciberseguridad. La documentación del evento establece que los participantes tenían asignado un itinerario de formación de acuerdo con su perfil.

El cuestionamiento cobra mayor importancia por el alto costo de la misión, que representó más de dos millones de pesos para la JCE solo por los viáticos y boletos de los dos miembros titulares.

Las funciones que tenían asignadas ambos miembros del Pleno tampoco estaban directamente vinculadas con la ciberseguridad. Chami Isa coordina la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos, además de participar en las comisiones de Descargo de Activos e Infraestructura.

Fernández Guzmán, por su parte, coordina las comisiones del Voto Dominicano en el Exterior, Derechos Humanos y Cancelados e Inhabilitados.

Fernández Guzmán tiene una vinculación institucional más cercana con áreas tecnológicas, ya que la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior reúne, entre otras, a las direcciones de Informática, Elecciones, Cedulación y Registro Electoral. Sin embargo, ninguno de los dos tiene como responsabilidad específica la gestión técnica de la ciberseguridad.

La JCE, sin embargo, cuenta con una estructura especializada para atender estas materias, que incluye una Dirección de Informática.

Dos abogados, la profesión de los titulares Los magistrados que participaron tienen formación en Derecho. Chami Isa es abogado, con posgrados en Ciencias Políticas, Diplomacia, Relaciones Internacionales y Derecho Empresarial. Hirayda Fernández Guzmán es licenciada en Derecho, con un posgrado en Derecho Civil y maestría en Derecho Privado General.