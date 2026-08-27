La JCE abre desde este viernes la renovación de la cédula sin restricciones

El pleno de la Junta Central Electoral celebró que tres millones de dominicanos ya tienen la nueva cédula. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA JCE )

La Junta Central Electoral (JCE) abrirá desde este viernes la renovación de la nueva cédula sin restricciones, una nueva modificación al esquema con el que comenzó el proceso y que elimina la necesidad de esperar el mes de cumpleaños para realizar el trámite.

El anuncio fue hecho este jueves por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, durante un acto en el que el organismo celebró haber alcanzado los tres millones de ciudadanos con el nuevo documento.

"Precisamente acabamos de anunciar que a partir de mañana es abierto sin restricciones", dijo Jáquez, quien llamó a los ciudadanos a no dejar la renovación para el último momento.

La apertura general se produce luego de que la JCE fuera modificando sobre la marcha las condiciones de la renovación. Inicialmente, el proceso estaba sujeto al mes de cumpleaños de los ciudadanos, mientras que posteriormente el organismo fue ampliando las facilidades y habilitando operativos en distintas localidades para aumentar la capacidad de atención.

En los últimos días, además, la JCE mantuvo operativos de cedulación en lugares como Juan López, en Moca; Cumayasa, en Villa Hermosa; El Ciruelillo, en San Francisco de Macorís; Las Barias, en Azua; Sabaneta, en San Juan de la Maguana; Villa Elisa, en Guayubín; San Francisco de Jacagua, en Santiago; la UASD de Barahona y Pantoja, en Los Alcarrizos.

Pese a estos cambios, la JCE sostiene que el proceso se mantiene dentro de la meta establecida.

Más de 3 millones

La presentación realizada por el organismo registra 3,066,520 cédulas entregadas, equivalentes al 35.8 % de una meta de 8,569,272 ciudadanos. A esa cantidad se agregan 164,970 documentos que ya fueron capturados y están disponibles para personalizar y entregar, con lo que la JCE sitúa el avance en 37.7 %.

De acuerdo con los datos presentados, todavía quedan 5,337,782 ciudadanos por renovar.

Santo Domingo concentra la mayor cantidad de documentos entregados, con 678,211, seguido por el Distrito Nacional, con 334,842, y Santiago, con 326,188. San Cristóbal registra 176,857 y La Vega, 132,531.

En el exterior, la JCE reporta 136,961 documentos entregados, de los cuales 76,593 corresponden a mujeres y 60,368 a hombres.

Fecha límite

Jáquez recordó que el 1 de abril de 2027 marcará el inicio de una nueva etapa del proceso. A partir de esa fecha, explicó, la cédula anterior dejará de ser aceptada y habrá una "inhabilitación civil" para quienes no cuenten con el nuevo documento.

Por ello, pidió a los ciudadanos no esperar hasta los últimos meses para completar la renovación.

La nueva cédula incorpora más de 100 medidas de seguridad y está fabricada en policarbonato de alta resistencia. Cuenta, además, con grabado mediante tecnología láser, foto fantasma, microtexto, imagen láser cambiante y un chip criptográfico para el almacenamiento y autenticación de información, sin funciones de geolocalización ni rastreo.

Jáquez afirmó que la renovación trasciende la sustitución del documento, al considerar que también fortalece la identidad, el registro civil y la integridad del padrón electoral.

El presidente de la JCE también informó que República Dominicana recibió el reconocimiento al mejor documento de identidad de Latinoamérica 2026, otorgado durante el foro China Security Print.