JCE tras suspender prohibición encuestas: "La Junta no se arrodilla ni para pedir matrimonio"

Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), ofrece declaraciones a la prensa sobre la depuración del registro civil y la renovación de la cédula de identidad el 22 de enero de 2026. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

"La Junta no se arrodilla ni para pedir matrimonio". Con esa expresión, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, rechazó que al órgano comicial se le haya "tumbado el pulso", como se dice popularmente, luego de suspender la aplicación de su propia prohibición a la publicación de encuestas antes del período de precampaña.

Jáquez habló tras la inauguración de un Centro de Cedulación para la captura de datos biométricos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde afirmó que las razones que llevaron al organismo a detener la controvertida restricción están contenidas en la certificación de la última sesión ordinaria del Pleno.

El Pleno de la JCE decidió el pasado 20 de agosto suspender la aplicación del artículo 13 del reglamento que regula el registro de las firmas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral.

La disposición impedía difundir encuestas con fines electorales hasta octubre de 2027. La medida ha sido cuestionada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y también es objeto de una acción ante el Tribunal Constitucional por alegadas violaciones a derechos fundamentales.

"Ya el Pleno de la Junta Central Electoral tomó una decisión y mal haría yo en simplemente no referir al fondo de la decisión. Hay que leer la decisión del Pleno", expresó Jáquez.

Partidos con menos de un 1 %

Sobre el cuestionamiento a la permanencia en el sistema de más de 20 organizaciones políticas que obtuvieron menos de un 1 % de los votos, Jáquez indicó que la JCE esperará una decisión del Tribunal Superior Electoral.

Explicó que, pese al bajo porcentaje obtenido, esas organizaciones conservan su personería jurídica debido a otros criterios establecidos en la legislación electoral, los reglamentos y las resoluciones vigentes.

"Hay que esperar una decisión que está en manos del Tribunal Superior Electoral, donde se está cuestionando la permanencia en el sistema de más de 20 partidos que obtuvieron menos de un 1 %, pero que por otros aspectos reglamentarios, de resolución y de la propia ley preservan su personería", manifestó.

Matrimonio de dos personas trans

Jáquez también se refirió al matrimonio de dos personas trans que se viralizó recientemente en las redes sociales y confirmó que la JCE inició una investigación sobre el caso.

Según explicó, la información preliminar del organismo indica que, conforme a los datos registrados oficialmente, las dos personas contrayentes figuran con sexos distintos.

"La Junta acaba de ordenar una investigación al respecto, pero la información preliminar que tenemos es que real y efectivamente es un hombre y una mujer", declaró.

Jáquez sostuvo que otros aspectos relacionados con la identidad de género o la orientación sexual de las personas involucradas son distintos de la verificación realizada por el organismo electoral.

"Ya sus preferencias sexuales son otros aspectos que la ley no toca, pero estamos indagando", manifestó.

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