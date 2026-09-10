La participación electoral dominicana en el exterior se reduce a un 19%

Las elecciones dominicanas en el extranjero revelan un 81% de abstención, destacando problemas para votar. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El gran agujero de la participación electoral dominicana está fuera de sus fronteras. Apenas el 19 % de los ciudadanos empadronados en el exterior acudió a votar en las elecciones de mayo de 2024, lo que situó la abstención de la diáspora en un extraordinario 81 %, según el estudio elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de CAPEL, a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE).

La magnitud del fenómeno resulta todavía más significativa porque los dominicanos inscritos en el extranjero representan ya el 10.6 % del padrón. De aproximadamente 863,784 electores registrados fuera del país, solo unos 164,460 ejercieron el sufragio.

El contraste con el territorio nacional es considerable. Dentro de República Dominicana votó el 58.6 % del electorado, para una abstención de 41.4 %. Al incorporar el voto exterior, la abstención general ascendió a 45.6 %.

La investigación cuestiona, sin embargo, que la escasa participación de la diáspora pueda atribuirse simplemente a indiferencia. El estudio identifica obstáculos políticos y logísticos que hacen considerablemente más difícil votar desde el extranjero.

Uno de ellos es la distancia. El capítulo dedicado al voto exterior recoge casos de ciudadanos que deben desplazarse hasta 500 kilómetros o realizar viajes de seis horas para llegar al recinto electoral. El ejercicio del sufragio puede implicar gastos de combustible, transporte e incluso alojamiento.

A ello se agrega una diferencia fundamental con las elecciones celebradas en territorio dominicano: el día de votación no es necesariamente feriado en los países donde residen los electores. Las obligaciones laborales pueden convertir el voto en una actividad que requiere prácticamente sacrificar una jornada completa.

Elecciones 2024 La participación electoral se desploma entre los dominicanos del exterior Solo 19 de cada 100 electores empadronados fuera del país acudieron a votar. 58.6% Participación dentro de República Dominicana 19% Participación de los dominicanos en el exterior Abstención entre los electores del exterior 81% ¿Dónde votó más la diáspora? Porcentaje de participación entre los empadronados en cada territorio Canadá 29% San Martín 29% Curazao 28% España 26% Venezuela 22% Italia 21% Panamá 20% Suiza 20% Chile 19% EE. UU. 18% Puerto Rico 15% 863,784 dominicanos estaban inscritos para votar en el exterior Representaban el 10.6 % del padrón electoral, pero solo unos 164,460 acudieron a las urnas. Fuente: estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL), solicitado por la Junta Central Electoral (JCE). Elecciones de mayo de 2024.

Estados Unidos, el mayor problema

El fenómeno adquiere particular importancia en Estados Unidos, donde se concentra la mayor cantidad de electores dominicanos en el extranjero.

De 614,454 inscritos, votaron 110,774, apenas el 18 %. Puerto Rico registró una participación todavía menor: 7,306 votantes de 48,179 empadronados, equivalente al 15 %.

España alcanzó una participación del 26 %, mientras Canadá y San Martín llegaron al 29 % y Curazao al 28 %. Venezuela registró 22 %, Italia 21 %, Panamá y Suiza 20 % y Chile 19 %.

La organización de las elecciones fuera del país también enfrenta dificultades que no existen en igual medida dentro del territorio nacional. La JCE depende de locales alquilados, escuelas y otras instalaciones cuya utilización está sometida a las disposiciones de autoridades o propietarios en los países receptores.

El estudio documenta casos en Boston y Nueva York en los que recintos previstos fueron retirados pocos días antes de las elecciones y tuvieron que buscarse alternativas. También señala problemas para informar a electores que cambian frecuentemente de residencia y cuyas direcciones registradas pueden quedar desactualizadas.

Pero las dificultades prácticas explican solamente una parte de la abstención.

El informe encuentra también desconfianza política, clientelismo y falta de propuestas atractivas. Un 47 % de los consultados considera que la oferta electoral representa "más de lo mismo". Al mismo tiempo, el 74 % considera la democracia como el sistema de gobierno ideal, una combinación que revela que el desencanto parece dirigirse más hacia los actores políticos que contra el sistema democrático.

El estudio describe otra contradicción significativa como una situación de "ciudadanía económica sin ciudadanía política": el 70.2 % de los dominicanos consultados en el exterior envía remesas regularmente al país, pero ese fuerte vínculo económico no se traduce en participación electoral.

Cambiar la forma de votar

Ante la magnitud del problema, CAPEL plantea que reducir la abstención exterior requerirá algo más que campañas exhortando a los ciudadanos a acudir a las urnas.

Entre las alternativas propone evaluar el voto postal, el voto anticipado y mecanismos electrónicos, además de mejorar el registro electoral, la información a los ciudadanos y la accesibilidad de los centros de votación.

La conclusión de fondo resulta especialmente relevante para la JCE: el país ha avanzado en la credibilidad técnica de sus elecciones, pero debe conseguir que participar sea también accesible y que el ciudadano perciba que su voto tiene consecuencias.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, anunció durante la presentación del informe la creación de una Subcomisión de Abstención Electoral, nacional y en el exterior, para comenzar a trabajar sobre sus resultados.

El desafío es considerable. Mientras el padrón exterior continúa creciendo —pasó de representar 5.7 % del electorado en 2016 a aproximadamente 10.6 % en 2024—, la proporción que efectivamente vota se mueve en dirección contraria.

La diáspora dominicana está cada vez más presente en el padrón, pero cada vez menos frente a las urnas.