Autorizan embargo y subasta de bienes de la JCE en Nueva York por deuda con Latin Events

De acuerdo con la sentencia, la JCE fue notificada del proceso en Nueva York, pero no compareció dentro del plazo correspondiente, lo que dio lugar a una sentencia en rebeldía emitida en noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un alguacil de la ciudad de Nueva York autorizó el embargo y posterior subasta pública de bienes muebles de la Junta Central Electoral (JCE) ubicados en su oficina de Manhattan, como parte del proceso de ejecución de una sentencia que ordena al organismo electoral pagar 838,337.50 dólares a la empresa Latin Events, LLC.

La medida fue dispuesta por el City Marshall Martin A. Bienstock, según un documento obtenido por Diario Libre. La decisión fue notificada el pasado 6 de septiembre mediante un Aviso de Embargo y Venta (Marshal's Notice of Levy and Sale), correspondiente al expediente M 373516.

La subasta está programada para el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, en caso de que la deuda no sea saldada en su totalidad al menos 72 horas antes de la fecha fijada.

Bienes que incluye

Los bienes incluidos en el procedimiento se encuentran en la oficina de la JCE ubicada en 1501 Broadway, suite 410, Manhattan, e incluyen equipos de oficina, computadoras, impresoras, dispositivos electrónicos, mesas, sillas, televisores, mobiliario, obras de arte y otros enseres.

La orden de ejecución procura hacer efectivo el fallo emitido el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso 1:25-cv-02830-PKC.

La sentencia fue registrada ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026 y, según el aviso del City Marshall, permanece pendiente de pago.

Según informó el abogado Julio Cury, representante legal de Latin Events en República Dominicana, con los recargos y gastos acumulados, el monto de la ejecución asciende a 982,261.88 dólares, suma sobre la cual continúan calculándose intereses diariamente.

Origen del conflicto

El conflicto se originó en el marco de la serie de Águilas y Licey de noviembre de 2023, que se desarrolló en el estadio de los Mets, Citi Field de Nueva York.

El documento de la sentencia, homologada en el país el 29 de junio de 2026, establece que la JCE firmó un acuerdo con Latin Events el 30 de octubre de 2023, por 1,000,000 de dólares para que esta empresa preste servicios en relación con una campaña de registro de votantes, dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos.

El convenio contemplaba el pago de 600,000 dólares por la impresión de 15,000 boletos del partido, el suministro de 20,000 almuerzos y la campaña publicitaria.

La empresa asegura que del millón adeudado, únicamente recibió pagos por 230,000, por lo que quedó pendiente un balance de 770,000 dólares, además de los intereses.

De acuerdo con lo publicado anteriormente, la JCE fue notificada del proceso, pero no compareció dentro del plazo correspondiente, lo que dio lugar a una sentencia en rebeldía emitida en noviembre de 2025 en Nueva York.

Proceso también en República Dominicana

Latin Events también emprendió acciones en República Dominicana. En el país, la decisión estadounidense fue homologada mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294 , resolución que la JCE recurrió en apelación .

Asimismo, Latin Events mantiene un proceso de embargo retentivo sobre fondos de la JCE depositados en el Banco de Reservas.

Cury dijo que la empresa ha agotado las gestiones para obtener el pago voluntario y que por esa razón continúa con las acciones de ejecución en ambos países.

"Hemos agotado las vías posibles para lograr un pago voluntario. La JCE ha optado por desacatar una sentencia firme y ejecutoria, lo que ha obligado a nuestro cliente a proseguir la vía compulsiva tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana", señaló Cury en un documento de prensa.