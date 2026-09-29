La JCE acepta pagar US$964,000 a Latin Events para cerrar litigio

La aceptación del pago de la deuda consta en una carta firmada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y dirigida a Félix Cabrera, director de Latin Events. ( CEDIDA POR LA JCE )

La Junta Central Electoral (JCE) aceptó pagar 964,000 dólares a Latin Events, LLC, para poner fin al conflicto judicial entre ambas partes, tras una sentencia dictada por un tribunal federal de Nueva York.

La aceptación consta en una carta del 24 de septiembre de 2026, firmada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y dirigida a Félix Cabrera, director de Latin Events. El documento responde a una propuesta presentada por la empresa ese mismo día.

El compromiso establece un primer desembolso de 300,000 dólares a más tardar el primero de octubre. Los 664,000 dólares restantes serán pagados en cuatro cuotas mensuales consecutivas de 166,000 dólares.

Los vencimientos corresponden al primero de noviembre y diciembre de 2026, y al primero de enero y febrero de 2027.

La reacción de Julio Cury

Julio Cury, abogado de Latin Events, sostuvo que la decisión confirma los argumentos defendidos por la empresa durante el proceso.

"La aceptación del pago confirma lo que hemos sostenido desde el inicio: la deuda era cierta, estaba reconocida por una jurisdicción competente y debía honrarse", declaró.

El jurista también valoró las consecuencias de la solución aceptada por el organismo electoral.

"Latin Events, LLC valora que la Junta Central Electoral haya optado finalmente por una solución que evita mayores costos al erario y preserva la seriedad institucional del Estado dominicano frente a sus compromisos", agregó.

Acuerdo pendiente de formalización

La comunicación de la JCE identifica como antecedente la sentencia del 21 de noviembre de 2025, emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso de Latin Events contra el organismo dominicano.

Según la carta, el pleno de la institución autorizó el 17 de septiembre las gestiones para explorar y concretar una solución transaccional que permitiera terminar el conflicto. La decisión quedó registrada en el acta de esa sesión administrativa ordinaria.

En virtud de esa autorización, Jáquez Liranzo aceptó los términos propuestos por Latin Events y comprometió a la JCE al pago de la suma "total, única y definitiva" de 964,000 dólares.

Las partes deberán firmar el acuerdo transaccional a más tardar el primero de octubre. El instrumento formalizará las obligaciones convenidas y establecerá las actuaciones para cerrar los procedimientos judiciales y de ejecución en Estados Unidos y República Dominicana.

Origen del conflicto El conflicto se originó en el marco de la serie de Águilas y Licey de noviembre de 2023, que se desarrolló en el estadio de los Mets, Citi Field de Nueva York. El documento de la sentencia, homologada en el país el 29 de junio de 2026, establece que la JCE firmó un acuerdo con Latin Events el 30 de octubre de 2023, por 1,000,000 de dólares para que esta empresa preste servicios en relación con una campaña de registro de votantes, dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos. El convenio contemplaba el pago de 600,000 dólares por la impresión de 15,000 boletos del partido, el suministro de 20,000 almuerzos y la campaña publicitaria.La empresa dijo que del millón adeudado, únicamente recibió pagos por 230,000, por lo que quedó pendiente un balance de 770,000 dólares, además de los intereses. La empresa demandó a la JCE, que fue condenada por un tribunal de Nueva York al pago de 838,337.50 dólares más los intereses.