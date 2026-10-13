JCE supera cuatro millones de cédulas entregadas y advierte que la otra vence en abril de 2027

Al centro el cedulado número cuatro millones, Eduard Mercedes Rosario; los miembros titulares de lJCE Rafael Armando Vallejo Santelises y Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; y a la derecha, el presidente del Pleno de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo. ( CEDIDA POR LA JCE. )

La Junta Central Electoral (JCE) informó este martes que ha entregado 4,009,576 nuevas cédulas de identidad y electoral, de un total de 8,730,372 personas habilitadas para realizar el proceso, y recordó que el formato anterior dejará de ser aceptado en el territorio nacional a partir del 1 de abril de 2027.

De acuerdo con una nota de prensa del organismo, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, exhortó a los ciudadanos que todavía no han renovado su documento de identidad a realizar el trámite con anticipación para evitar largas filas y mayores tiempos de espera durante los primeros tres meses del próximo año.

El llamado fue realizado durante un acto celebrado en Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, donde la institución reconoció a Eduard Mercedes Rosario como el ciudadano que recibió la cédula número cuatro millones, a seis meses de iniciado el proceso de renovación.

"No esperes a formar parte del último millón, no te quedes como un inhabilitado civil", expresó Jáquez Liranzo.

El funcionario advirtió que durante enero, febrero y marzo de 2027 se prevé una mayor afluencia de personas en los centros de cedulación, debido a la proximidad del vencimiento del plazo.

Asimismo, indicó que instituciones públicas y privadas ya están solicitando el nuevo documento, debido a sus características de seguridad e innovación.

Recordó que la cédula es necesaria para realizar operaciones bancarias, estudiar, trabajar, emprender negocios, ejercer el derecho al voto y efectuar otras diligencias que requieren acreditar la identidad.

Más de 194,000 cédulas están pendientes de retiro

Según las estadísticas ofrecidas por la JCE, hasta el momento se han procesado 4,203,595 solicitudes de renovación, de las cuales 4,009,576 documentos ya fueron entregados.

Esto significa que 194,019 cédulas están listas para ser retiradas por sus titulares, mientras que 4,526,777 personas habilitadas todavía no han completado el proceso de renovación.

Jáquez Liranzo explicó que los resultados representan aproximadamente el 48 % de ejecución del proyecto.

En cuanto al padrón electoral, el avance alcanza el 49 %, mientras que entre los jóvenes de 16 y 17 años llega al 50 %.

En el caso de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el proceso registra un 72 % de avance, y entre los extranjeros con residencia legal habilitados para obtener el documento, un 30 %.

El presidente del organismo llamó a la ciudadanía a acudir a los 204 centros de cedulación habilitados para realizar el trámite.

Santo Domingo encabeza la entrega de documentos

Las estadísticas de la JCE indican que la provincia Santo Domingo registra la mayor cantidad de cédulas entregadas, con 757,939 documentos, seguida del Distrito Nacional, con 610,475, y Santiago, con 424,933.

Otras demarcaciones con una cantidad significativa de entregas son San Cristóbal, con 199,530; La Altagracia, con 146,467; La Vega, con 143,136; Puerto Plata, con 131,212, y Duarte, con 127,699.

En el exterior, la institución reportó la entrega de 196,310 documentos de identidad a dominicanos residentes fuera del país.

Estados Unidos encabeza las estadísticas, con 129,343 cédulas entregadas, seguido de España, con 35,177; las Antillas Menores, con 9,606, e Italia, con 5,323.

Validación de actas de nacimiento

Durante la actividad, el miembro titular del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, destacó que la entrega de cuatro millones de cédulas también representa un avance en la depuración del registro civil.

"Nosotros estamos robusteciendo un proceso de identidad y del registro civil del pueblo dominicano con respecto a todos los procedimientos que deben ser cumplidos", manifestó.

Vallejo Santelises explicó que la emisión de los documentos ha estado acompañada de un proceso de verificación y validación de cuatro millones de actas de nacimiento.

En el acto también participaron los miembros titulares del Pleno Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; el director de Cedulación, Américo Rodríguez, y otros funcionarios de la institución.