La Junta Central Electoral (JCE) promueve la renovación de la cédula de identidad y electoral para los ciudadanos que aún no han realizado el trámite, mediante iniciativas que buscan facilitar el acceso al nuevo documento, como el transporte de ida y vuelta.

En un video publicado por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, se observa a una persona a bordo de un vehículo que utiliza un megáfono para invitar a los residentes del sector a renovar su documento de identidad.

"Atención, atención a todos los moradores de este sector. La Junta Central Electoral dando facilidades para que tengas tu cédula nueva, tenemos transporte de ida y vuelta. Te traemos de nuevo a tu casa con tu cédula en mano. Lo estamos recogiendo en el colmado El Alto, el barrio El Progreso, no te quedes sin ella, cambia tu cédula, renueva tu cédula", expresó el hombre.

El mensaje destaca que los moradores del barrio El Progreso, en el municipio Los Alcarrizos, pueden abordar el transporte en las instalaciones del establecimiento comercial desde donde se les facilitaría el traslado para realizar el proceso y regresar a sus hogares con el documento.

Más de cuatro millones entregadas

El pasado 13 de octubre, la JCE informó que había entregado 4,009,576 nuevas cédulas de identidad y electoral, de un total de 8,730,372 personas habilitadas para realizar el proceso.

En una nota de prensa, el organismo recordó que el formato anterior dejará de ser aceptado en el territorio nacional a partir del 1 de abril de 2027.

El presidente de la institución, Román Andrés Jáquez Liranzo, exhortó a quienes todavía no han renovado su documento a realizar el trámite con anticipación, con el propósito de evitar largas filas y mayores tiempos de espera durante los primeros tres meses del próximo año.

La Junta Central Electoral va hacia ti. La JCE te busca, te acompaña. Saca tu nueva cédula @juntacentral #NoLoDejesDeUltimo https://t.co/SbOad6sZUM — Román Andrés Jáquez Liranzo (@RomnJquez) October 17, 2026

Santo Domingo lidera las entregas

Las estadísticas divulgadas por la JCE indican que la provincia Santo Domingo registra la mayor cantidad de cédulas entregadas, con 757,939 documentos.

Le siguen el Distrito Nacional, con 610,475, y Santiago, con 424,933. Otras demarcaciones con cifras significativas son San Cristóbal, con 199,530; La Altagracia, con 146,467; La Vega, con 143,136; Puerto Plata, con 131,212, y Duarte, con 127,699.

En el exterior, la institución reportó la entrega de 196,310 documentos de identidad a dominicanos residentes fuera del país.

Proceso de renovación

La cedulación masiva comenzó oficialmente el 12 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027. Para este proceso, la JCE habilitó una red de más de 190 centros de cedulación en todo el país.

El organismo recordó que las cédulas actuales perderán vigencia a partir del 1 de abril de 2027 y dejarán de poder utilizarse para cumplir obligaciones legales.