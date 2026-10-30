Desde el lunes, diez centros de cedulación de la JCE tendrán nuevo horario

La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que a partir de este lunes 2 de noviembre de 2026 entrará en vigencia un nuevo horario de atención en los 10 centros de cedulación que operan bajo la modalidad de servicio extendido en el territorio nacional.

De acuerdo con un aviso de la institución, los centros ofrecerán servicios de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche; los sábados de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Centros de cedulación

Los centros incluidos en esta disposición están ubicados en La Feria, Herrera, Las Américas, Barahona, San Francisco de Macorís, La Romana (Santa Rosa), La Vega, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Santiago (Cuesta Colorada).

La JCE exhortó a las personas que aún no tienen su nueva cédula a que acudan al centro de cedulación más cercano para realizar el trámite.

A partir de este lunes 2 de noviembre, los Centros de Cedulación que operan en horario extendido a nivel nacional tendrán un nuevo horario de atención. Si aún no tienes tu #NuevaCédulaRD, acude al Centro de Cedulación más cercano y realiza tu proceso. ¡Te esperamos! ¡Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única! #JCE #NuevaCédulaRD — JCE (@juntacentral) October 30, 2026