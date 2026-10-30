×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
nuevo horario atención JCE
Añadir Diario Libre en Googlenuevo horario atención JCE

Desde el lunes, diez centros de cedulación de la JCE tendrán nuevo horario

Los ciudadanos podrán acudir a los centros de cedulación en horarios extendidos, incluyendo fines de semana y feriados

    Expandir imagen
    Desde el lunes, diez centros de cedulación de la JCE tendrán nuevo horario
    Imagen de la nueva cédula de República Dominicana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que a partir de este lunes 2 de noviembre de 2026 entrará en vigencia un nuevo horario de atención en los 10 centros de cedulación que operan bajo la modalidad de servicio extendido en el territorio nacional.

    De acuerdo con un aviso de la institución, los centros ofrecerán servicios de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche; los sábados de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

    Centros de cedulación

    Los centros incluidos en esta disposición están ubicados en La Feria, Herrera, Las Américas, Barahona, San Francisco de Macorís, La Romana (Santa Rosa), La Vega, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Santiago (Cuesta Colorada).

    • La JCE exhortó a las personas que aún no tienen su nueva cédula a que acudan al centro de cedulación más cercano para realizar el trámite. 
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.