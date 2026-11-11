JCE y OEA advierten sobre desafíos para la democracia y llaman a fortalecer la confianza electoral

La mesa princial estuvo integrada por Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, Dolores Fernández, Brendan Sutton, Gerardo de Icaza, Román Jáquez, Víctor -Ito- Bisonó, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Con la participación de representantes de 35 organismos electorales de 25 países de las Américas, la Junta Central Electoral (JCE) inauguró la este miércoles la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE), organizada junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Suiza.

Durante la apertura, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, destacó la importancia de garantizar procesos transparentes y fortalecer la confianza ciudadana.

"Uno de los principales desafíos de los organismos electorales es construir y preservar la confianza ciudadana mediante actuaciones claras, verificables y sujetas al escrutinio público", expresó.

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Cumbre por la integridad electoral

Jáquez Liranzo anunció que el pleno de la JCE aprobó, el pasado 6 de noviembre, la celebración de una cumbre por la integridad electoral y la equidad democrática, con la participación de dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil.

Explicó que la iniciativa busca promover el respeto a los plazos legales y garantizar condiciones de equidad en la competencia política, particularmente respecto al uso de los recursos.

"La confianza se construye día a día. Que una elección haya transcurrido satisfactoriamente ayer no garantiza que mañana ocurra lo mismo", advirtió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-11-at-82255-pm-f3ba9fd2.jpeg Representantes de 35 organismos electorales de 25 países de las Américas. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El encuentro, celebrado en el Hotel El Embajador, en Santo Domingo, se desarrollará hasta el viernes con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos que enfrentan los sistemas electorales de la región.

Desafíos de la democracia

El director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, advirtió sobre los desafíos de la polarización política, la desconfianza ciudadana y las transformaciones tecnológicas.

"La integridad electoral no se construye únicamente el día de las elecciones", sostuvo.

Informó que durante 2026 la OEA ha observado 15 procesos electorales en nueve países y formulado 45 recomendaciones.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, destacó, mediante un mensaje audiovisual, la importancia de preservar la independencia de los organismos electorales.

"La democracia depende de la confianza de que las elecciones son justas y que las instituciones puedan actuar independientemente", manifestó en el audiovisual en inglés.

Canadá reafirma apoyo a la democracia

El embajador de Canadá en República Dominicana, Brendan Sutton, advirtió que la corrupción, las desigualdades sociales, la polarización política y la desinformación representan amenazas para los sistemas democráticos.

"Las democracias sólidas no funcionan por casualidad", expresó el diplomático, quien destacó la necesidad de proteger las instituciones y garantizar la participación ciudadana.

Durante las próximas jornadas se abordarán el financiamiento político, la inteligencia artificial, la desinformación y la prevención de conflictos electorales.