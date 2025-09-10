El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores al secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, Miguel Mejía, en un encuentro en el que ambos resaltaron los vínculos históricos entre ambos países.

Durante la reunión, Mejía entregó la bendición de la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, como símbolo de hermandad entre las dos naciones caribeñas.

Maduro calificó el gesto como un acto de unión espiritual y cultural. "Bienvenido a esta también tu Patria. Juntos, los pueblos del Caribe reafirmamos nuestro compromiso con una paz genuina y duradera", expresó el mandatario venezolano.

Hermandad

En el video divulgado en redes sociales sobre la visita, Maduro saludó a Mejía como "el Miguelón de República Dominicana para el mundo" y subrayó que el encuentro estuvo centrado en mensajes de paz y soberanía.

El mandatario sostuvo en sus manos un libro sobre el pensamiento militar de Ho Chi Minh, mientras destacaba que la cita respondía a un esfuerzo común por promover la paz.

"Vengo con un mensaje de los vietnamitas y vengo a procurar la paz. Una paz en soberanía, con independencia, no la paz de las colonias, ni de administradores de colonia, agregó Mejía.

Maduro insistió en que las puertas de Miraflores están abiertas para el dirigente dominicano.

"Aquí estamos, seguimos en batalla. Bienvenido siempre, esta es tu casa", dijo antes de sentarse a conversar con su invitado.

El intercambio concluyó con la referencia a la Virgen de la Altagracia. "La patrona del pueblo dominicano, de los mares y de los navegantes", recordó Maduro, quien agradeció la bendición recibida y la consideró un gesto de hermandad entre pueblos que comparten la historia del Caribe.