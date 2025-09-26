Abinader encabezará mesa de trabajo en Santo Domingo Norte y anunciará obras en Santiago

El presidente Luis Abinader durante una actividad en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezará una mesa de trabajo este sábado en Santo Domingo Norte, y el domingo desarrollará diversas actividades en Santiago, informó este viernes la Dirección de Prensa de la Presidencia.

La mesa de trabajo, que reunirá a las principales autoridades del municipio, será a partir de las 11:00 de la mañana en el salón del Polideportivo de La Nueva Barquita.

Actividades en Santiago de los Caballeros

El domingo, el mandatario presidirá un acto, a las 4:00 de la tarde, en el que anunciará el remozamiento del hospedaje Yaque, el proyecto Mirador del Yaque (conocido como New York Chiquito) y el saneamiento de la cañada del sector Embrujo I en Santiago.

Posteriormente, realizará un recorrido de supervisión por dicha cañada.

LA Semanal con la Prensa

El lunes, el jefe de Estado encabezará su acostumbrado encuentro con los medios de comunicación, LA Semanal, en una edición especial que se celebrará desde Arroyo Gurabo, en Santiago.