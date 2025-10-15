El presidente Luis Abinader condecoró este miércoles al empresario y propulsor del turismo dominicano, Frank Rainieri Marranzini, fundador del Grupo Puntacana, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata, la principal distinción otorgada por el Estado dominicano.

El mérito, contenido en el decreto 489-25 que se publicó en agosto, reconoce su labor como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta en el país, así como su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con esa representación diplomática.

Durante el acto, celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rainieri expresó su profunda gratitud y emoción por la distinción, que definió como "una pausa en el camino" para reflexionar sobre su trayectoria y el propósito que ha guiado su vida.

El empresario destacó que no inició su carrera esperando reconocimientos, sino con la esperanza de dejar una huella positiva en el país.

Donde todo comenzó

El empresario recordó sus primeros trabajos sociales en comunidades como Cambita, La Cuarenta, Sabana de San Juan y San José de Ocoa, experiencias que, como dijo, marcaron su manera de ver el mundo y le enseñaron "el valor universal de la solidaridad".

"Aprendí, por convicción y por enseñanza de mi padre, que la verdadera dignidad no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno es capaz de dar", expresó.

Rainieri también rememoró los inicios del desarrollo turístico en el Este del país, cuando junto al abogado estadounidense Theodore Kheel comenzó el proyecto que dio origen a Punta Cana.

El fundador del Grupo Puntacana señaló que su vida empresarial y diplomática ha estado guiada por la perseverancia y la fe en Dios, virtudes que le han permitido sobreponerse a los retos y continuar sirviendo al país.

"Ser empresario en nuestro país no es tarea fácil, pero sí profundamente gratificante. He sido testigo de cómo la República Dominicana ha crecido, fortalecido su democracia y abierto espacio para más personas", expresó.

Rainieri sostuvo que el turismo es un motor fundamental del desarrollo nacional y destacó el papel del sector privado en la generación de empleos, la atracción de inversiones y la confianza en el país.

"Los sacrificios y las decisiones difíciles se compensan con la satisfacción de ver un país que avanza", dijo, al tiempo que consideró que la condecoración que se le otorgó es "una invitación a seguir creyendo y construyendo un país más justo, inclusivo y fuerte".

Pionero de turismo

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, antes de entregar el reconocimiento, destacó que la distinción reconoce a un "pionero del desarrollo turístico" que apostó por una visión de largo plazo cuando Punta Cana "era solo una finca de cocoteros en una zona remota del Este".

"Frank Rainieri consiguió un proyecto sin precedentes", subrayó Álvarez al narrar que esa visión lo llevó a impulsar el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, inaugurado en 1983, lo que marcó un antes y un después para la competitividad turística de la región.

El canciller resaltó que el liderazgo de Rainieri generó un desarrollo integral que abarcó infraestructura, transporte, cultura y comercio, creando miles de empleos directos e indirectos.

Asimismo, valoró el trabajo de la Fundación Grupo Puntacana, que desde finales de los años 80 ha promovido iniciativas ambientales y sociales, como la protección de reservas ecológicas y la restauración de corales, integrando sostenibilidad y desarrollo.

"Hoy, República Dominicana es un líder regional en turismo. Somos el cuarto país del continente con mayor presencia de visitantes, después de Estados Unidos, México y Canadá", afirmó Álvarez mientras expresaba que la visión de Rainieri convirtió el turismo sostenible y socialmente responsable en uno de los pilares de la economía nacional.

La condecoración

La Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella es la principal distinción concedida por el Gobierno de la República Dominicana. Fue establecida el 24 de febrero de 1931 como la Orden al Mérito Juan Pablo Duarte y se le cambió el nombre en el 1954.

El presidente confiere la condecoración a civiles y militares por servicios distinguidos.

El grado de Gran Cruz, Placa de Plata, que se otorgó hoy a Rainieri, es un mérito para a miembros del Parlamento, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, ministros de Estado, embajadores, a los nuncios apostólicos y al arzobispo metropolitano.