Abinader expresa su interés en "ser más cercano" a los periodistas del Palacio Nacional

El presidente Luis Abinader en el almuerzo con los periodistas que cubren el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader manifestó su deseo de mantener una relación más cercana con los periodistas que cubren las incidencias del Palacio Nacional, al tiempo que reconoció que la intensidad de su agenda oficial limita el tiempo que puede dedicarles, pese a la importancia que concede a su labor informativa.

Durante un almuerzo con periodistas, camarógrafos y fotógrafos asignados a la fuente del Palacio Nacional, el mandatario agradeció el acompañamiento permanente de los comunicadores y reconoció que su trabajo no es fácil debido a las exigencias y cambios constantes que impone la agenda presidencial.

"Quiero agradecerles por acompañarnos cada día en un trabajo que no es fácil. Sé que muchas veces tienen que ir forzados por las múltiples actividades que realizamos", expresó Abinader, al destacar el compromiso y la profesionalidad de los periodistas que informan a la ciudadanía desde la Casa de Gobierno.

El jefe de Estado afirmó que valora y respeta profundamente el rol de los medios de comunicación y reiteró su interés en estrechar los vínculos con los periodistas, aunque admitió que sus responsabilidades como presidente de la República no siempre le permiten brindarles la atención que merecen.

Agradecimiento y compromiso con la prensa

Acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; del director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Félix Reyna; del director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero; y del subdirector de la DIECOM, Abel Guzmán Then, Abinader agradeció el trato respetuoso y el apoyo brindado a su gestión.

"Vamos a seguir trabajando juntos, con confianza y respeto, y que más allá de verme como presidente de la República, me sientan como un amigo", manifestó el mandatario, quien aprovechó la ocasión para desearles una feliz Navidad, salud y éxitos en el próximo año junto a sus familiares.

Apertura y relación con la prensa

Al intervenir, el director de Prensa del Presidente, Alberto Caminero, explicó que el encuentro tuvo como objetivo crear un espacio de confraternidad para hacer una pausa en la rutina diaria y compartir como colegas.

Caminero resaltó la disciplina, el entusiasmo y la honestidad que —dijo— han caracterizado al presidente Abinader desde el inicio de su gestión, y subrayó que su accionar en el Gobierno ha sido coherente con su trayectoria política.

Por su parte, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, destacó el gesto del mandatario de modificar su agenda para compartir con los periodistas, lo que evidencia la relevancia que otorga al trabajo de los profesionales de la comunicación.

Reyna afirmó que el país vive un momento significativo para el periodismo dominicano, marcado por la cercanía y el contacto directo del presidente con la prensa, y calificó a Abinader como un mandatario que cree en la comunicación abierta y en la prensa libre.

En tanto, el subdirector de la DIECOM, Abel Guzmán Then, elogió la labor profesional de los periodistas que cubren las incidencias del Palacio Nacional y destacó que su trabajo contribuye al fortalecimiento de la democracia y de la comunicación gubernamental.