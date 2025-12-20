Raquel Peña comparte almuerzo navideño con líderes cristianos del Cibao

La vicepresidenta Raquel Peña durante el almuerzo navideño con líderes cristianos del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, compartió este sábado un almuerzo navideño con líderes cristianos del Cibao, en un encuentro organizado por el Consejo Regional de Líderes Cristianos Puente de Paz, celebrado en la ciudad de Santiago.

La actividad permitió repasar los avances alcanzados por las congregaciones evangélicas, así como las metas comunes con el Gobierno y los objetivos trazados de cara al año 2026, en un ambiente de diálogo y cercanía.

En principio se anunció que la actividad sería encabezada por el presidente Luis Abinader; sin embargo, posteriormente se informó que el mandatario estaría representado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien asumió la agenda oficial del Gobierno en el encuentro.

Respaldo del Gobierno a las iglesias

Durante el encuentro, Raquel Peña, reiteró el compromiso del Gobierno de respaldar las iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de los valores familiares y a la cohesión comunitaria.

"Vamos a seguir dando seguimiento al trabajo conjunto, porque conocemos el valor del esfuerzo articulado cuando se trata de servir a la gente y de acompañar a las familias", expresó la vicepresidenta.

Asimismo, compartió un mensaje de unión, paz y solidaridad, destacando la fe como un elemento que orienta la vida pública y comunitaria desde el respeto, la responsabilidad y el bien común.

Labor del Consejo de Líderes Cristianos

De su lado, el pastor Reverendo De la Cruz informó que durante el presente año el Consejo ha capacitado a más de 2,500 líderes cristianos en distintas provincias del país, quienes brindan acompañamiento y consejería para fortalecer la convivencia familiar.

Además, destacó la formación en manejo de conflictos ofrecida a más de 400 parejas.

"Agradecemos el respaldo del presidente Luis Abinader, ya que ningún otro gobierno había articulado un trabajo tan cercano con las iglesias como esta administración", afirmó.

Reconocimiento al presidente Abinader

Durante el encuentro, el Consejo Regional de Líderes Cristianos Puente de Paz del Cibao entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader por su apoyo al desarrollo de la región, el cual fue recibido por la vicepresidenta Raquel Peña.

Más temprano, la vicepresidenta acompañó al Grupo Estrella en su tradicional eucaristía de acción de gracias, celebrada también en la ciudad de Santiago, como parte de su agenda institucional en la región.