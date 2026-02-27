El rey Carlos III felicita a RD por el Día de la Independencia y destaca cooperación bilateral

En el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el Rey Carlos III del Reino Unido envió un mensaje oficial de felicitación dirigido al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano.

En la comunicación, publicada por la Embajada Británica en Santo Domingo en sus cuentas de las redes sociales,el monarca británico expresó, en nombre propio y de su esposa, la reina Camila del Reino Unido , sus más sinceras felicitaciones y buenos deseos con motivo de la efeméride.

El Rey Carlos III señaló que esta fecha constituye una "valiosa ocasión para reflexionar" sobre la perdurable amistad entre el Reino Unido y la República Dominicana. "Me brinda profundo aliento la fortaleza de nuestros lazos bilaterales y reitero mi compromiso de continuar fomentando una cooperación aún más estrecha en los años venideros", añadió.

También hizo referencia a los desafíos compartidos de la actualidad, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático y la preservación del mundo natural, expresando su esperanza de que ambas naciones continúen trabajando juntas en la búsqueda de soluciones significativas y duraderas.

"Mi esposa y yo enviamos nuestros más sinceros saludos a usted y a todos los dominicanos, deseándoles paz, prosperidad y bienestar en el año por venir", concluye el mensaje firmado como Charles R.

Respuesta del Gobierno dominicano

Tras la publicación del mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) respondió a través de su cuenta oficial en la red social X.

"República Dominicana agradece las afectuosas felicitaciones de @ukindomrep, valoramos profundamente los sólidos lazos de amistad que nos unen", expresó la institución.

El intercambio de mensajes se produce en el contexto de la celebración del 27 de febrero, fecha que conmemora la proclamación de la Independencia Nacional en 1844 y que reafirma los vínculos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-27-at-84926-am-1b162023.jpeg Miembros de las Fuerzas Armadas esperan la llegada del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional durante la conmemoración del Día de la Independencia. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)