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encuesta Gallup Diario Libre
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Encuesta Gallup-Diario Libre se publicará este lunes con medición sobre política y Gobierno

Los resultados abarcan la valoración de la gestión gubernamental y preocupaciones ciudadanas

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    Encuesta Gallup-Diario Libre se publicará este lunes con medición sobre política y Gobierno
    Palacio Nacional, sede del Gobierno dominicano. (SHUTTERSTOCK)

    Diario Libre publicará este lunes la primera entrega de la encuesta Gallup-Diario Libre, un estudio nacional que analiza las percepciones, actitudes y preferencias políticas de la población adulta de la República Dominicana sobre la situación del país, la gestión del Gobierno, las principales figuras políticas y las expectativas electorales hacia el año 2028.

    La investigación fue realizada a partir de una muestra representativa de 1,200 entrevistas aplicadas a nivel nacional, con el propósito de medir el pulso de la opinión pública en distintos temas de interés político, social y gubernamental.

    Resultados de la encuesta

    La encuesta Gallup-Diario Libre incluirá resultados sobre valoración de la gestión gubernamental, preocupaciones ciudadanas, simpatías políticas, posicionamiento de líderes nacionales y posibles escenarios electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

    Gallup es una firma internacional de investigación y medición de opinión pública fundada en Estados Unidos y reconocida mundialmente por sus estudios sobre tendencias sociales, políticas y económicas. En la República Dominicana, sus encuestas han sido utilizadas durante décadas como referencia para medir el comportamiento y las preferencias del electorado.

    Objetivo de la encuesta

    Con esta nueva entrega, Diario Libre busca ofrecer a sus lectores una radiografía actualizada del clima político y social del país, sustentada en datos estadísticos y metodologías de investigación de opinión pública.

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