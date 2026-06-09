Fallece Luis Inchausti Rivera, exdirector de los Programas de Empleos Mínimos Eventuales

Falleció la madrugada de este martes Luis Inchausti Rivera, figura conocida de la vida política dominicana, quien se desempeñó como director de los desaparecidos Programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME).

El exdirigente político murió en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), donde recibía asistencia médica tras enfrentar complicaciones de salud.

Durante años, Inchausti Rivera fue un personaje reconocido dentro de los círculos políticos dominicanos, participando en debates y asuntos de interés nacional. Sin embargo, también fue una figura controversial durante su paso por la administración pública.

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El exfuncionario del primer gobierno de Leonel Fernández fue una de las personas vinculadas al denominado caso PEME, un expediente que ocupó la atención pública a principios de los años 2000 debido a denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales.

Como director de esa institución, fue arrestado y sometido a la justicia junto a otros exfuncionarios y personas relacionadas con el programa. No obstante, tras varios años de litigio, el Ministerio Público (MP) retiró la acusación contra Inchausti Rivera y otros imputados, alegando insuficiencia de pruebas para sostener una condena penal.

Acusaciones de violencia y deuda por manutención

Luis Inchausti Rivera también enfrentó la justicia por asuntos de carácter personal. En 2022 fue acusado de violencia de género e intrafamiliar contra una expareja.

Tras conocer el caso, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo declaró culpable en marzo de ese año y le impuso una condena de cinco años de prisión, bajo la modalidad de dos años de arresto domiciliario y tres años suspendidos bajo reglas de conducta.

Hace apenas dos meses, el exdirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a enfrentar problemas judiciales relacionados con el incumplimiento del pago de pensión alimentaria a favor de una hija menor de edad.

Inchausti Rivera fue detenido brevemente luego de que un tribunal emitiera una condena en su contra tras no comparecer a una audiencia para la que había sido debidamente notificado.