Conmemoran en Santiago el 44 aniversario del fallecimiento del expresidente Antonio Guzmán

Familiares y personalidades participaron en una misa donde resaltaron el legado democrático y los principales logros de su gestión gubernamental. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares, amigos y diversas personalidades participaron este sábado en una misa celebrada en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, en Santiago, con motivo del 44 aniversario del fallecimiento del expresidente Antonio Guzmán, durante la cual destacaron su legado en favor de la democracia, las libertades públicas y el fortalecimiento institucional del país.

La eucaristía fue organizada por las familias Hernández Guzmán y Casanova Guzmán. Asistieron su hija, Sonia Guzmán; sus nietos Carlos, Miguel, Carolina e Iván Hernández Guzmán, además de representantes de los sectores político, empresarial y social.

Durante la ceremonia, los familiares recordaron la gestión de Antonio Guzmán al frente del Estado entre 1978 y 1982 y afirmaron que su gobierno impulsó la consolidación de la democracia y el desmonte del aparato represivo heredado de administraciones anteriores.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-103805-am-a071fce8.jpeg Familiares y personalidades participaron en una misa donde resaltaron el legado democrático y los principales logros de su gestión gubernamental. (FUENTE EXTERNA)

Legado democrático

Sonia Guzmán señaló que entre los principales logros de esa administración estuvieron la garantía de la transición y apertura democrática, al producirse la primera alternancia pacífica en el poder durante el siglo XX en República Dominicana, así como la promulgación de la Ley de Amnistía, que permitió el regreso de exiliados políticos y la liberación de presos políticos.

"Entre los logros más destacados del gobierno del presidente Antonio Guzmán estuvieron garantizar la transición y apertura democrática, llevando a cabo la primera alternancia pacífica en el poder en el siglo XX dominicano", expresó Sonia.

También destacó la despolitización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, estableciendo el principio de que los cuerpos militares debían mantenerse al servicio de la Constitución, además del respeto a las libertades públicas, los derechos humanos y la libertad de expresión, lo que permitió el ejercicio de la labor de los medios de comunicación sin censura oficial.

Por su parte, Iván Hernández Guzmán afirmó que el gobierno del expresidente destinó una parte importante del presupuesto nacional al desarrollo del sector agropecuario, con el propósito de incrementar la producción local y mantener precios accesibles para los productos de primera necesidad.

Asimismo, recordó la respuesta gubernamental ante los daños ocasionados por el huracán David.

Añadió que durante ese período fueron creadas instituciones como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), iniciativa de la entonces primera dama René Klan de Guzmán; el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

También mencionó la nacionalización de Rosario Dominicana entre las principales medidas adoptadas durante esa gestión.

Recuerdo y homenaje

Al concluir la ceremonia religiosa, los familiares expresaron: "Siempre te recordaremos por tu amor, disciplina, rectitud y firme ejemplo para toda tu familia y para el país; tu legado vivirá siempre en nosotros".

La actividad reunió a representantes de distintos sectores, quienes valoraron el aporte del expresidente Antonio Guzmán al fortalecimiento del sistema democrático dominicano y a las instituciones del país.