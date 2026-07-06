Francisco Javier García asegura que Bukele será "un niño de teta" frente a su gestión

Francisco Javier en la juramentación de sus equipos de campaña en la provincia de Azua. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró este domingo que, de llegar a la Presidencia de la República, implementará una política de "tolerancia cero" contra la delincuencia y afirmó que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, será "un niño de teta" en comparación con las medidas que adoptará.

"Dentro de dos años me convertiré en el próximo presidente de la República Dominicana y de ahí en adelante se terminará el maldito relajo y la tolerancia con la delincuencia. Tolerancia cero frente a la delincuencia", expresó García durante un acto político celebrado en Azua.

En su discurso, el miembro del Comité Político del PLD también exigió a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales que se aplique "todo el peso de la ley" contra los responsables de la violación sexual y asesinato de la joven Marielis Beltré, ocurrido en Azua.

Compromiso con la justicia

Asimismo, calificó ese crimen, junto con la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes a manos de un agente policial en Herrera, como "una vergüenza para el país".

El dirigente peledeísta sostuvo que, de asumir la Presidencia, su gobierno no permitirá la impunidad y garantizará que la seguridad ciudadana sea una prioridad desde el primer día de gestión.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la juramentación de sus equipos de campaña en la provincia de Azua, actividad encabezada por el director general de campaña, Víctor Fadul, en el Mesón Suizo. En el acto fueron juramentadas las estructuras políticas correspondientes a los 10 municipios y los 22 distritos municipales de esa demarcación.