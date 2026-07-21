LMD anuncia acuerdo con Cámara de Cuentas ante persistentes omisiones en declaraciones juradas

(De izquierda a derecha) Víctor D'Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, y Francisco Tamárez, vicepresidente de la Cámara de Cuentas, durante la reunión entre ambas instituciones para coordinar acciones dirigidas a los gobiernos locales. ( FUENTE EXTERNA )

Los titulares de la Cámara de Cuentas y la Liga Municipal Dominicana (LMD) sostuvieron una reunión para coordinar acciones destinadas a fortalecer la rendición de cuentas en los gobiernos locales, en momentos en que alcaldes, regidores, vocales y directores de juntas distritales concentran cerca del 80 % de los funcionarios que aún no presentan su declaración jurada de patrimonio.

La información fue divulgada este martes por la LMD, que anunció la creación de un equipo de trabajo permanente con la Cámara de Cuentas para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y continuar la capacitación de las autoridades municipales.

Aunque el comunicado no hace referencia a las declaraciones juradas, las acciones se desarrollan precisamente en el nivel de gobierno donde la Cámara de Cuentas ha identificado el mayor número de omisiones en el cumplimiento de esa obligación legal.

De acuerdo con los registros publicados por el órgano fiscalizador, al menos 1,337 personas permanecen sin presentar su declaración jurada de patrimonio. De ellas, 1,070 corresponden a alcaldes, vicealcaldes, directores de juntas distritales, regidores y vocales, mientras 222 pertenecen al Poder Ejecutivo.

El resto de los omisos corresponde a jueces, procuradores fiscales, legisladores y miembros de los consejos de administración de Banreservas y Bandex, entre otros funcionarios obligados por la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Frente a ese panorama, la Cámara de Cuentas y la Liga Municipal Dominicana desarrollan un trabajo conjunto de capacitación y acompañamiento para facilitar que las autoridades locales cumplan esa obligación legal, aunque no han hecho referencia a aplicar las sanciones legales.

Ambas instituciones socializanun sistema automatizado de rendición de cuentas diseñado para digitalizar la presentación de la información presupuestaria de los gobiernos locales. Según la LMD, ya se han realizado talleres regionales en las regiones Enriquillo, Yuma, Higuamo y El Valle, con la participación de representantes de 123 gobiernos locales —56 ayuntamientos y 67 juntas distritales— y 265 servidores municipales.

Durante una entrevista concedida a Diario Libre el pasado 9 de junio, el miembro del pleno de la Cámara de Cuentas y supervisor del área de Declaraciones Juradas, Francisco Alberto Franco Soto, confirmó que el mayor nivel de incumplimiento persiste precisamente en el ámbito municipal, especialmente entre autoridades de juntas distritales ubicadas en comunidades apartadas.

Franco explicó que la Cámara de Cuentas también ha simplificado la plataforma para la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio y ha realizado operativos de capacitación en distintas regiones del país para facilitar el cumplimiento de esa obligación entre las autoridades municipales.

El magistrado atribuyó parte de esa situación a las dificultades tecnológicas que enfrentaban muchos funcionarios locales. Sin embargo, los registros muestran que aún permanecen omisiones correspondientes incluso a funcionarios que debieron declarar desde 2023.

El incumplimiento de las declaraciones juradas por parte de autoridades municipales no es un problema nuevo. En junio de 2024, la anterior gestión de la Cámara de Cuentas advirtió que solicitaría la retención de salarios de alcaldes, vicealcaldes, regidores, vocales y demás funcionarios que incumplieran esa obligación, una facultad prevista en la Ley 311-14.

Pese a ello, los registros actuales todavía incluyen omisiones correspondientes a funcionarios que debieron declarar desde 2023.

El comunicado de la LMD también informa que ambas instituciones crearán un equipo interinstitucional permanente para dar seguimiento a estas iniciativas y fortalecer la aplicación de estándares en la formulación, ejecución y rendición de cuentas del presupuesto municipal.