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tensión diplomática República Dominicana Nicaragua
tensión diplomática República Dominicana Nicaragua

RD condena anuncio de Ortega sobre elecciones; Nicaragua llama "vasallas" a autoridades dominicanas

El Gobierno dominicano dijo que las declaraciones de Ortega suponen una negación del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes

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    RD condena anuncio de Ortega sobre elecciones; Nicaragua llama "vasallas" a autoridades dominicanas
    La respuesta de Managua no rebate el contenido de la declaración emitida por República Dominicana ni explica el anuncio de Ortega sobre la eliminación de la vía electoral, limitándose a cuestionar la posición del Gobierno dominicano. (DIARIO LIBRE)

    La tensión diplomática entre República Dominicana y Nicaragua escaló este miércoles luego de que el Gobierno dominicano condenara el anuncio del presidente Daniel Ortega de que en su país no volverán a celebrarse elecciones y la Cancillería nicaragüense respondiera con un duro comunicado contra las autoridades dominicanas.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) expresó su "más enérgica condena" a las declaraciones de Ortega, al considerar que suponen una negación del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes y una violación de los principios democráticos consagrados en la Carta Democrática Interamericana.

    "El Gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a rectificar esta posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas", expresa el comunicado del Mirex.

    • Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua difundió una respuesta titulada "Los sonidos del silencio, el barullo de la indignidad", en la que acusó a las autoridades dominicanas de ser "voces vasallas" y "servidumbres vergonzosas".
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    Respuesta nicaragüense

    El comunicado afirma que resulta "increíble" que un pueblo como el dominicano, que sufrió dictaduras e intervenciones extranjeras, tenga funcionarios que adopten esa postura, aunque aclara que "los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad".

    La Cancillería nicaragüense también evocó la figura del dominicano Gregorio Urbano Gilbert, quien luchó junto a Augusto C. Sandino contra la intervención estadounidense en Nicaragua, y concluyó con la frase: "Como bien sabemos, herman@s dominicanos, el respeto al derecho ajeno es la paz".

    La respuesta de Managua no rebate el contenido de la declaración emitida por República Dominicana ni explica el anuncio de Ortega sobre la eliminación de la vía electoral, limitándose a cuestionar la posición del Gobierno dominicano.

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