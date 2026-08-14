Asociación Cubana en República Dominicana respalda retiro de nueve diplomáticos

La Asociación Cubana en República Dominicana expresó este viernes su respaldo a la decisión del Gobierno dominicano de solicitar el retiro de nueve integrantes de la misión diplomática de esa nación en el país y de sus familiares.

El presidente de la organización, José Alberto Fernández Negrin, afirmó que, aunque se desconocen las razones que motivaron la medida, ha advertido en otras ocasiones sobre posibles actividades de influencia política vinculadas a la representación cubana y otras acciones sospechosas.

"Estamos de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno de la República Dominicana; yo creo que, sin todavía conocer a profundidad cuáles pudieran ser los motivos que originaron a que se tomara esta medida, entendemos como asociación que debió haberse hecho hace mucho tiempo", manifestó.

Aclaró que, aunque no dispone de pruebas que le permitan afirmar que el retiro de los referidos funcionarios se solicitara por labores de espionaje, considera que es una hipótesis plausible frente a las actividades ejecutadas por la delegación cubana en República Dominicana.

"Hemos alertado en varias ocasiones que la Embajada de Cuba, más allá de ser una sede diplomática, se ha prestado y se presta, entendemos que así sucede, para influir en el país y para posiblemente hacer actos subversivos, de espionaje, en fin, y con eso hay que tener mucho cuidado", subrayó.

Consideró que la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas permite suponer que las autoridades dominicanas cuentan con razones suficientes para adoptar la medida.

La organización también planteó el cierre de la Embajada de Cuba en Santo Domingo, ya que considera incompatible la presencia de una representación del Gobierno cubano con los principios democráticos de República Dominicana.

"Nosotros entendemos que un país en el que se respete la democracia, como es el caso de la República Dominicana, no debería coexistir o permitir que en su territorio exista una sede de un gobierno dictatorial y totalitario", dijo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano no ha informado las causas de la decisión. La institución indicó que solicitó formalmente el retiro de nueve integrantes de la misión cubana y de sus familiares y les concedió siete días para abandonar el territorio nacional, un plazo que termina el fin de semana.

La Cancillería ha señalado que actuó conforme al derecho internacional y que manejará el caso con discreción y mediante los canales diplomáticos establecidos.

Rechaza acusación de presión estadounidense

Fernández Negrin rechazó la respuesta de la Cancillería cubana, que atribuyó la medida dominicana a presiones de Estados Unidos y la calificó como un "acto de subordinación" a la política de Washington hacia Cuba.

A su entender, responsabilizar a Estados Unidos forma parte de un argumento utilizado habitualmente por las autoridades cubanas cuando otros países adoptan decisiones adversas a sus intereses diplomáticos.

"Ellos se agarran siempre del mismo discurso de echarle la culpa" a otros, sostuvo. Añadió que esperaba que La Habana responsabilizara a Washington y afirmara que República Dominicana estaba siendo influida por Estados Unidos.

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