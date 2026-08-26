Ito Bisonó condecora al embajador de Países Bajos al concluir misión diplomática en RD

Momento en que el canciller Víctor -Ito- Bisonó impuso la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata, al embajador del Reino de los Países Bajos en el país, Fredrik Lammert Keurhorst. ( FOTO CEDIDA POR EL MIREX. )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, condecoró al embajador del Reino de los Países Bajos en República Dominicana, Fredrik Lammert Keurhorst, al concluir cuatro años de misión diplomática.

En un acto celebrado en la sede del MIREX, le impuso la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata.

La distinción, concedida por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 532-26, reconoce los méritos del diplomático y su aporte al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-26-at-22351-pm-7c454ccc.jpeg El embajador del Reino de los Países Bajos en República Dominicana, Fredrik Lammert Keurhorst y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó. (CEDIDA POR EL MIREX.)

Bisonó resaltó los históricos vínculos de amistad y cooperación, además del crecimiento comercial: en 2025, el intercambio alcanzó 841 millones de dólares, incluidos 479 millones en exportaciones dominicanas, situando a los Países Bajos como décimo socio comercial del país.

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Relaciones comerciales

Keurhorst agradeció el reconocimiento y mencionó iniciativas impulsadas en movilidad urbana, medio ambiente, derechos humanos, igualdad de género, conectividad, comercio e inversión. También valoró el dinamismo, la apertura, el progreso económico y la proyección internacional de República Dominicana.

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Participaron viceministros, funcionarios del Mirex, autoridades nacionales, representantes diplomáticos, organismos internacionales, miembros del Consejo de la Orden e invitados especiales. La ceremonia reflejó el reconocimiento a una gestión orientada a ampliar la cooperación y el entendimiento mutuo.