Honduras muestra interés en tener acceso a aviones y vehículos blindados ensamblados en RD

El presidente de Hondura, Nasry Asfura, fue recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional la mañana de este domingo 30 de agosto. ( JOLIVER BRITO )

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, manifestó este domingo el interés de su gobierno en tener acceso a aeronaves y vehículos blindados ensamblados en República Dominicana, luego de conocer las capacidades de la industria militar dominicana durante su visita oficial al país.

Asfura indicó que la posibilidad ya fue conversada con el presidente Luis Abinader y vinculó ese eventual acceso a equipos con las necesidades de Honduras para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas a la seguridad.

"Sí estamos muy interesados en el tema de seguridad, en la industria militar dominicana, que podamos tener acceso a aviones Dulus, a carros blindados", declaró el mandatario durante una rueda de prensa conjunta con Abinader en el Palacio Nacional.

Agregó que Honduras necesita fortalecer sus capacidades técnicas, tácticas y de equipamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-33657-pm-6929d1b6.jpeg Joliver Brito (EL PRESIDENTE DE HONDURAS, NASRY ASFURA, MANIFESTÓ ESTE DOMINGO EL INTERÉS DE SU GOBIERNO EN TENER ACCESO A AERONAVES Y VEHÍCULOS BLINDADOS ENSAMBLADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-33722-pm-3a7292bb.jpeg Joliver Brito (EL PRESIDENTE DE HONDURAS, NASRY ASFURA, Y EL DOMINICANO LUIS ABINADER DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL COMUNICADO CONJUNTO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-33718-pm-bac04ddc.jpeg Joliver Brito (EL PRESIDENTE DE HONDURAS, NASRY ASFURA, Y EL PRESIDENTE DOMINICANO LUIS ABINADER DURANTE LA FIRMA DEL ACUERDO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-33657-pm-1-6204eedb.jpeg Joliver Brito (EL PRESIDENTE DE HONDURAS, NASRY ASFURA, EN UN MOMENTO DEL ACTO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-33717-pm-3d2f567c.jpeg Joliver Brito (EL PRESIDENTE DE HONDURAS, NASRY ASFURA, Y EL PRESIDENTE DOMINICANO LUIS ABINADER DURANTE LA FIRMA DEL ACUERDO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-115444-am-4d458f47.jpeg Joliver Brito https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-33716-pm-1e67cd53.jpeg Joliver Brito (EL PRESIDENTE DE HONDURAS, NASRY ASFURA, Y EL PRESIDENTE DOMINICANO LUIS ABINADER DURANTE LA FIRMA DEL ACUERDO.) ‹ >

"Lo hemos platicado con el presidente, de adquirir cierto equipo que venga a fortalecer a nuestra Policía Nacional y a nuestra Policía Militar", sostuvo posteriormente.

Las declaraciones se producen un día después de que Asfura recorriera junto a Abinader la Base Aérea de San Isidro, donde conoció el proceso de ensamblaje del avión TS-7 Dulus y los vehículos blindados Furia de la industria militar dominicana.

Acuerdo bilateral firmado

Abinader confirmó que ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación que incluye, entre otras áreas, asuntos militares, aunque no precisó si el documento contempla específicamente el acceso de Honduras a aeronaves o vehículos producidos en República Dominicana.

"Nosotros firmamos un acuerdo que no ha sido leído, pero que se le pasará a la prensa, donde abarca casi todos los temas que hemos hablado aquí", señaló Abinader.

El mandatario dominicano explicó que el instrumento incluye cooperación bilateral en deportes, asuntos militares y otras áreas.

El interés hondureño en los equipos dominicanos surgió también después de que Asfura conociera el sistema de seguridad desplegado por República Dominicana en la frontera con Haití.

El gobernante sostuvo que proteger las fronteras forma parte de la defensa de la soberanía y valoró la infraestructura y los sistemas observados durante el recorrido realizado con Abinader.

"Cuidar nuestras fronteras es signo de soberanía. Soberanía significa cuidar a un pueblo y lo que nos pertenece", afirmó por otra parte el mandatario hondureño.

Abinader explicó además que las delegaciones conversaron sobre comercio, inversiones, conectividad, turismo, deporte, cultura, migración, seguridad, democracia, sargazo y la situación de Haití.

Los dos gobiernos también abordaron los cambios en la política arancelaria internacional y las experiencias de Honduras y República Dominicana ante ese escenario.

Cooperación en seguridad

Asfura destacó igualmente el interés de Honduras en aprovechar la experiencia dominicana en turismo, infraestructura y organización deportiva, especialmente de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que Honduras albergará en noviembre de 2029.

En materia de seguridad regional, Abinader afirmó que ambos países mantienen cooperación de inteligencia y coordinan acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.