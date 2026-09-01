Leonel Fernández convoca en Nueva York a expertos para analizar los cambios del orden mundial

El expresidente domininicano encabezará el VIII Foro Global América Latina y el Caribe en la Universidad de Columbia, en Nueva York. ( IMAGEN CEDIDA POR FUNGLODE )

El expresidente dominicano Leonel Fernández reunirá el próximo 23 de septiembre en Nueva York a académicos, economistas, exfuncionarios y especialistas internacionales para analizar los efectos que las tensiones geopolíticas, los cambios económicos y los procesos electorales están teniendo sobre América Latina y el Caribe.

La convocatoria fue anunciada este martes mediante una nota de prensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), organizaciones que celebrarán el VIII Foro Global América Latina y el Caribe en la Universidad de Columbia. El encuentro fue creado e impulsado por Fernández, presidente de ambas entidades.

Bajo el lema "América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación", el foro centrará sus discusiones en las crecientes tensiones geopolíticas, la incertidumbre de la economía mundial, la redefinición de las relaciones comerciales y estratégicas y la evolución de los procesos democráticos en el hemisferio.

Entre los participantes confirmados figuran Juan Luis Cebrián, periodista y editor fundador de El País; Shlomo Ben-Ami, historiador y exministro de Relaciones Exteriores de Israel; Lisa Anderson, profesora emérita de Relaciones Internacionales de Columbia University, y José Antonio Ocampo, economista y académico de esa universidad.

También participarán José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Shari Spiegel, jefa de la Subdivisión de Análisis y Desarrollo de Políticas de UN-DESA, además de Diego Area, Gerardo de Icaza, Alejandra Barrios, Brian Winter, Andy Dauhajre, Eduardo Gamarra, Katharine Pichardo, Mark Hugo Lopez y David Pakman.

Conflictos y economía

Una de las discusiones estará centrada en las consecuencias de la fragmentación geopolítica y de los conflictos internacionales sobre los mercados energéticos, las cadenas globales de suministro, los precios de los alimentos, las inversiones y la estabilidad financiera.

El encuentro también analizará los cambios que están produciendo la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la transición energética y la reorganización de las cadenas de valor, así como las posibilidades de América Latina y el Caribe de atraer inversiones, diversificar mercados y aumentar su competitividad.

El escenario electoral tendrá igualmente un espacio destacado. Durante 2026 se desarrollan importantes procesos electorales en América Latina, mientras Estados Unidos se encamina hacia sus elecciones de mitad de mandato, en las que el peso político del electorado latino será uno de los asuntos sometidos a discusión.

Cuatro paneles

La programación contempla cuatro paneles y una conferencia magistral. Los participantes discutirán las tensiones regionales y sus repercusiones globales, el estado de la economía mundial, las oportunidades de América Latina y el Caribe ante la transformación económica internacional y el panorama electoral regional.

El último de los debates estará dedicado específicamente al papel del voto latino en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos de 2026.

El foro tendrá lugar en Lerner Hall, de la Universidad de Columbia, con el apoyo del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de esa universidad, la CEPAL y Global Americans. Se realizará de manera presencial y virtual y contará con interpretación simultánea en español e inglés.

Las mesas de discusión serán transmitidas por los canales digitales de Funglode, GFDD y otras plataformas asociadas.