Abel Martínez plantea a opositores acordar desde ahora ruta ante una segunda vuelta en 2028

Abel Martínez planteó que, de producirse una segunda vuelta, las demás organizaciones opositoras respalden al partido que logre avanzar a esa etapa. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE ABEL MARTÍNEZ. )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, propuso a los principales líderes de la oposición iniciar desde ahora un diálogo para establecer reglas y una ruta electoral ante una eventual segunda vuelta en las elecciones.

Durante un encuentro con dirigentes, comunitarios y simpatizantes en Juan López, Moca, Martínez sostuvo que cada organización opositora tiene derecho a trabajar para ganar en primera vuelta, pero consideró necesario definir previamente qué ocurriría si ninguna alcanza los votos suficientes para evitar una segunda ronda.

"Los líderes de la oposición debemos sentarnos, dejar a un lado cualquier ego, establecer reglas claras y llevar la fiesta en paz", expresó.

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Martínez planteó que, de producirse una segunda vuelta, las demás organizaciones opositoras respalden al partido que logre avanzar a esa etapa.

Aclaró que su propuesta no implica una alianza electoral anticipada ni busca limitar las aspiraciones de los demás partidos, sino establecer desde ahora un mecanismo que permita evitar divisiones y desacuerdos después de la primera vuelta.

"Cada partido debe trabajar para quedar en primer lugar. Nosotros vamos a fortalecer al PLD para ganar y encabezar la boleta presidencial", afirmó.

Fortalecimiento del PLD

El dirigente peledeísta consideró que comenzar las conversaciones después de los resultados de la primera vuelta podría generar conflictos dentro de la oposición, por lo que entiende que las reglas deben ser acordadas previamente.

Martínez también llamó a los miembros del PLD a trabajar por el fortalecimiento de la organización y a mantener el contacto con las comunidades.

"El PLD tiene que salir fortalecido, unido y conectado con la gente. Voy a seguir trabajando, recorriendo cada comunidad y construyendo la fuerza necesaria para ganar", manifestó.

El planteamiento fue realizado durante el recorrido político que desarrolla Martínez por distintas comunidades del país, como parte de sus aspiraciones de encabezar la candidatura presidencial del PLD en las elecciones.