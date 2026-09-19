Dominicanos se alejan de los partidos, no necesariamente de las urnas

Un ciudadano introduce su boleta a la urna después de ejercer el voto. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Seis de cada diez dominicanos no expresan simpatía por ningún partido político, según la más reciente medición de la encuestadora, un nivel que politólogos consultados por Diario Libre interpretan como parte de un proceso de desafección y debilitamiento de la identificación partidaria.

Análisis de la desafección política

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-21-at-13044-pm-6815bba5.jpeg Manuel Cruz. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

El politólogo Manuel Cruz atribuyó el creciente desapego hacia los partidos políticos a una combinación de factores sociales, económicos y políticos. Entre ellos citó el incumplimiento de promesas, la falta de democracia interna y transparencia en las organizaciones partidarias, el financiamiento de las campañas y el impacto de las redes sociales.

A su juicio, el 60.6 % que no se identifica con ningún partido agrupa realidades distintas: personas sin interés en la política, ciudadanos que podrían inclinarse por la abstención y un segmento que presenta una verdadera "desafección política".

Cruz también cuestionó la relación entre el financiamiento político y determinados sectores económicos, al considerar que los aportes realizados durante las campañas pueden generar compromisos cuando los dirigentes llegan al poder.

A esto sumó la falta de mecanismos de participación directa dentro de los partidos, debido a que muchos procesos de selección de dirigentes se realizan mediante acuerdos entre las estructuras y no necesariamente por decisión de las bases.

El politólogo consideró que las redes sociales han contribuido a empoderar a los ciudadanos y a facilitar la aparición de figuras externas a los partidos tradicionales. Advirtió que el escenario actual podría favorecer la aparición de un outsider capaz de capitalizar el descontento ciudadano.

Sin embargo, aclaró que la desafección no necesariamente se traduce en abstención electoral y planteó incluso establecer una casilla de "ninguno" o voto en blanco para que los electores puedan expresar su rechazo a las opciones disponibles.

Crisis de representación en partidos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-10-291d7ee9.jpg Franklin Mauricio Mercado Almonte. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Para el politólogo y abogado Franklin Mauricio Mercado Almonte, el nivel de desapego reflejado en la encuesta no constituye un hecho aislado, sino la expresión de una "crisis de arraigo y desafección de representación profunda" que atraviesa al sistema partidario dominicano.

Consideró que el fenómeno viene acumulándose desde hace décadas y no representa necesariamente la muerte de los partidos ni de la política, sino una transformación en la manera en que los ciudadanos se relacionan con el poder.

Mercado sostuvo que los partidos dominicanos pasaron de ser espacios de formación política, socialización e identidad comunitaria a convertirse principalmente en "maquinarias electorales".

Señaló que el contenido ideológico se ha debilitado y que la militancia responde cada vez más a intereses pragmáticos, como la posibilidad de obtener beneficios personales o empleos, en lugar de identificarse con un proyecto de nación. Esta situación, agregó, provoca que los ciudadanos perciban que las principales fuerzas políticas son demasiado similares y pierdan incentivos para comprometerse con ellas.

El politólogo destacó además un factor generacional, al señalar que los partidos tradicionales tienen dificultades para conectar con los jóvenes del siglo XXI. Sin embargo, sostuvo que la pérdida de identificación partidaria no significa necesariamente que los ciudadanos hayan dejado de votar.

A su juicio, existe una "desafección a las siglas, pero no a las urnas": electores que no militan ni se identifican con ningún partido, pero acuden a votar de manera instrumental y cambian sus preferencias según cada proceso electoral.

También señaló el transfuguismo político como otro elemento que deteriora la confianza, al transmitir la percepción de que los dirigentes se mueven de una organización a otra por conveniencia personal y no por razones ideológicas.

Impacto electoral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-31647-pm-44a44bbb.jpeg José Manuel Jerez. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

De su lado, el abogado y politólogo José Manuel Jerez consideró que el 60.6 % que no se identifica con ninguna organización política debe analizarse más allá del ámbito electoral. A su juicio, el dato refleja una desvinculación progresiva entre una parte importante de la sociedad y los partidos, aunque aclaró que el desapego partidario no significa necesariamente rechazo a la democracia.

Sostuvo que un ciudadano puede desconfiar de los partidos y, al mismo tiempo, mantener su valoración por el voto, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

Jerez atribuyó este fenómeno al desgaste de las organizaciones tradicionales, las debilidades de la democracia interna, el clientelismo, los escándalos de corrupción y la distancia entre las preocupaciones cotidianas de la población y las agendas partidarias.

También destacó el cambio generacional, al señalar que las nuevas generaciones son más volátiles electoralmente y menos propensas a mantener fidelidades políticas permanentes, mientras las plataformas digitales les permiten identificarse con causas, liderazgos o propuestas sin necesidad de pertenecer a un partido.

Para el politólogo, el 60.6 % representa una advertencia para todo el sistema político, debido a que la pérdida de confianza puede abrir espacio a discursos antipolíticos y liderazgos personalistas.

Planteó que la respuesta debe centrarse en mejorar la calidad de la representación, fortalecer la democracia interna, transparentar las decisiones y el financiamiento, formar nuevos liderazgos y mantener una relación con la sociedad más allá de los períodos electorales.