Parlacen estudia propuesta para que dominicanos puedan viajar a Centroamérica con su cédula

La diputada dominicana en el Parlacen, Krimilda Acosta San Miguel. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) acogió una propuesta presentada por la diputada dominicana Krimilda Acosta San Miguel, junto a la diputada Larissa Colindres Maldonado, que busca ampliar progresivamente las facilidades de movilidad entre los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El proyecto incluye el uso de documentos nacionales de identidad como alternativa al pasaporte para viajes de corta duración.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores y Migración del Parlacen, donde será estudiada y se elaborará el dictamen correspondiente.

Para República Dominicana, la propuesta plantea que la nueva cédula de identidad y electoral, por sus mecanismos de seguridad, verificación y confiabilidad, pueda ser evaluada en el futuro como documento válido para determinados viajes de corta duración hacia países de Centroamérica, siempre que se alcancen los acuerdos necesarios entre los Estados.

De concretarse, la medida podría facilitar desplazamientos relacionados con el turismo, los negocios, el comercio y los intercambios académicos y culturales.

Proceso gradual

La propuesta toma como referencia el esquema CA-4, integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que ha permitido simplificar controles migratorios y facilitar el tránsito de personas entre esos países.

La iniciativa plantea estudiar una eventual ampliación de estas facilidades hacia los demás países miembros del SICA, bajo un esquema voluntario y respetando la legislación migratoria y la soberanía de cada Estado.

Acosta San Miguel sostuvo en una nota de prensa que la modernización de los documentos de identidad abre la posibilidad de analizar mecanismos que permitan facilitar la movilidad regional sin reducir los controles de seguridad.

"Facilitar no significa reducir la seguridad. La tecnología nos permite aspirar a las dos cosas: mayor movilidad para nuestros ciudadanos y mejores mecanismos de verificación para nuestros Estados", señaló.

Entre los aspectos que contempla la propuesta figuran la verificación segura de los documentos de identidad, la interoperabilidad de los sistemas migratorios, el intercambio de información entre las autoridades competentes y la aplicación de controles simplificados.

La cédula todavía no sustituye al pasaporte

El avance de la propuesta en el Parlacen no significa que los dominicanos puedan viajar desde ahora a Centroamérica únicamente con su cédula.

Antes de una eventual aplicación, la Comisión de Relaciones Exteriores y Migración deberá estudiar la iniciativa y emitir el dictamen correspondiente. Además, será necesario que los Estados y sus autoridades de relaciones exteriores, migración y seguridad adopten los acuerdos pertinentes.

El planteamiento establece que cualquier avance deberá hacerse de manera gradual y voluntaria, de acuerdo con las decisiones y normas de cada país.

El objetivo es reducir barreras administrativas y facilitar la movilidad entre los países del SICA, manteniendo los mecanismos de seguridad migratoria.