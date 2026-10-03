El 61 % en RD dice que no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas

La percepción de los dominicanos sobre la democracia y la autoridad refleja una creciente apertura a gobiernos no democráticos bajo determinadas condiciones. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El 61 % de los dominicanos dice que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si logra resolver los problemas del país.

El dato aparece en la edición 2026 del informe Latinobarómetro, publicado el 2 de octubre, que recoge las opiniones de los ciudadanos de América Latina sobre la democracia, las instituciones y el funcionamiento de los gobiernos.

La respuesta dominicana contrasta con otros indicadores del mismo informe. El 47 % considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, cinco puntos por debajo del promedio regional, de 52 %.

Sin embargo, la importancia de las elecciones tiene un respaldo mucho mayor: el 70 % afirma que no puede haber democracia sin elecciones.

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La pregunta se plantea bajo una condición: que ese gobierno resuelva los problemas del país. Por tanto, el 61 % mide la aceptación de ese escenario específico y no equivale directamente a decir que ese porcentaje de dominicanos rechaza la democracia.

Apoyo a una mayor firmeza

La encuesta también pregunta por la forma en que debería actuar el gobierno. El 69 % de los dominicanos está de acuerdo con que "un poco de mano dura del gobierno no le viene mal al país".

La cifra supera el promedio de América Latina, que se sitúa en 63 %. El porcentaje dominicano forma parte de un escenario regional en el que la idea de un gobierno con mayor firmeza encuentra un respaldo considerable.

En Costa Rica, por ejemplo, el indicador llega al 89 %, mientras que otros países también presentan niveles elevados.

Percepción sobre la corrupción

En otro de los indicadores, el 43 % de los dominicanos considera que en los últimos dos años se ha avanzado "mucho" o "algo" en la reducción de la corrupción en las instituciones del Estado.

Con este resultado, República Dominicana ocupa la tercera posición de la región en este indicador.

La percepción, sin embargo, es menor que la registrada en la medición anterior. En 2024, el 57 % de los dominicanos consideraba que se había avanzado mucho o algo en reducir la corrupción, por lo que el resultado actual representa una disminución de 14 puntos porcentuales.

El promedio latinoamericano en la medición actual es de 34 %, de manera que la proporción registrada en República Dominicana se mantiene por encima del resultado regional, pese a la caída respecto de la medición anterior.

La relación con las instituciones

Los datos sobre democracia, autoridad y corrupción forman parte de un informe que también examina la relación de los ciudadanos con las instituciones públicas.

A nivel regional, solo el 26 % considera que el Estado ha hecho mucho o algo por ellos, mientras el 73 % responde que ha hecho poco o nada. El resultado apunta a una percepción extendida de distancia entre las instituciones y las necesidades de los ciudadanos.

Sobre Latinobarómetro Latinobarómetro es el estudio de opinión pública de referencia en América Latina: cada año realiza alrededor de 20,000 entrevistas en 18 países representando a más de 600 millones de habitantes, midiendo actitudes, valores y comportamientos para seguir la evolución de la democracia, la economía y la sociedad. Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos.

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