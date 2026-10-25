Ricardo de los Santos juramenta a representantes del sector construcción en apoyo a Carolina Mejía

El senador Ricardo de los Santos, coordinador de campaña de Carolina Mejía. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE COMUNICACIONES. )

Representantes del sector construcción de la provincia Sánchez Ramírez manifestaron su respaldo a las aspiraciones presidenciales de la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, durante un acto de juramentación encabezado este sábado por el senador Ricardo de los Santos, coordinador de campaña de la dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante la actividad, De los Santos destacó la fortaleza del equipo que respalda a Mejía y llamó a mantener la unidad entre los dirigentes y simpatizantes de la organización, al considerar que las aspiraciones internas deben desarrollarse en un ambiente de respeto.

"Esto no es una demostración, es una competencia entre hermanos", expresó el legislador, quien aseguró que cuenta con el respaldo de su equipo político en Sánchez Ramírez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-90715-am-2-c127d866.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-90715-am-1-0c8e86fb.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-90714-am-9deee40e.jpeg ‹ >

El senador manifestó su confianza en que los seguidores de Mejía en la provincia contribuirán a promover su candidatura a nivel nacional.

"Todos unidos vamos a decirle a la República Dominicana que hemos tenido a la mejor alcaldesa de la capital y tendremos a la primera presidenta", afirmó.

Respaldo del sector construcción

En representación del sector construcción hablaron el ingeniero Vicente Luna, la arquitecta Somayra Hernández, los ingenieros Kelvin Gil y Aneury Galán, y el agrimensor Edgar Jiménez, quienes destacaron el liderazgo, la experiencia y la cercanía de Mejía con la población.

"Creemos en ti, creemos en tu capacidad, creemos en tu experiencia, creemos en tu liderazgo y, sobre todo, creemos en tu compromiso con la República Dominicana", expresaron los profesionales al ratificar su apoyo a la dirigente del PRM.

Los representantes del sector también manifestaron su compromiso con el desarrollo económico del país, la generación de empleos y la creación de mayores oportunidades para la población.

Durante el acto, De los Santos resaltó la gestión de Mejía al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional y afirmó que, durante su administración, la capital cuenta con más de 200 espacios entre plazas y parques para el disfrute de los ciudadanos.

En la actividad participaron el diputado Sadoky Duarte y el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, además de dirigentes políticos y representantes del sector construcción.