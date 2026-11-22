Francisco Javier García promete que con el PLD se volverá a vivir mejor en 2028. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró que esa organización política regresará al poder en las elecciones de 2028 y prometió que, con su retorno al Gobierno, los dominicanos volverán a disfrutar de mejores condiciones económicas y sociales.

Durante un encuentro con dirigentes de Azua, San Juan y Elías Piña, García sostuvo que el PLD tiene la experiencia y los recursos humanos necesarios para recuperar el bienestar de la población.

"A partir del 2028, solo con el PLD volveremos a vivir mejor", proclamó el dirigente político, quien aseguró que se convertirá en el próximo presidente de la República.

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El exministro de Turismo afirmó que la población atraviesa un período de incertidumbre y necesita propuestas que le devuelvan la confianza en el futuro.

A su juicio, aunque parte del discurso opositor se ha concentrado en recordar que durante las administraciones peledeístas se vivía mejor, el partido debe transmitir un mensaje que vaya más allá de la comparación con el pasado.

García defendió los gobiernos del expresidente Danilo Medina, entre 2012 y 2020, y sostuvo que su legado será determinante para que el PLD recupere el poder.

Afirmó que las políticas desarrolladas durante esas administraciones constituyen una plataforma para impulsar nuevamente el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.

"PLD, el pueblo dominicano y nuestras aspiraciones se beneficiarán porque, gracias a esa plataforma de gobierno de Danilo Medina, volverá el bienestar económico y social a la República Dominicana", expresó.

El aspirante aseguró que, de alcanzar la Presidencia, trabajará desde el inicio de su mandato para reivindicar la gestión del exgobernante.

Candidatura presidencial sigue pendiente

Las declaraciones de García se producen mientras el PLD mantiene pendiente la definición de su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

El partido suspendió la consulta de aspirantes prevista para el 18 de octubre de 2026, luego de controversias sobre el padrón electoral y el procedimiento de selección. La organización anunció que retomará el proceso dentro de los plazos legales establecidos para 2027.

García figura entre los dirigentes que buscan la nominación presidencial, junto con Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito y Manfred Mata.

Castillo también ha intensificado sus actividades políticas y reiteró en noviembre su intención de convertirse en el candidato presidencial del PLD.