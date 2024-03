Tope de gastos desata críticas entre los partidos y la sociedad civil

Reacciones a favor y en contra por parte de los partidos políticos y la sociedad civil ha desencadenado la proclama emitida por la Junta Central Electoral (JCE) y que establece el tope de gastos para el proselitismo de cara a las elecciones de mayo próximo.

Partidos lamentaron que la JCE no haya tomado en cuenta el costo de las campañas y entienden que con esta limitación se está invitando a las organizaciones a no ser transparentes en lo que se invierte y lo que se gasta en proselitismo.

Fuerza del Pueblo

Para el delegado suplente de la Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, el organismo electoral no tomó en cuenta la indexación que debe haber por la tasa de inflación que ha tenido el país en los y últimos años.

A su consideración, aunque ha aumentado el número de electores en algunas demarcaciones puede que el tope de gasto sea menor en cuanto a la práctica se refiere, ya que hay una inflación mucho mayor por lo cual los costos que implica cada candidato en una campaña sean mayores a de las elecciones pasadas.

Ubiera refirió que los topes están establecidos en la ley anterior de la ley de Régimen Electoral y que, en la actual, 20-23, se dejaron tal cual, pero se modificaron los montos referentes a las elecciones pasadas es la cantidad de electores que hay en cada demarcación.

PRD

La vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, dijo que a su consideración la JCE "falló como organismo", ya que la realidad del costo de la campaña es más amplio que el tope puesto por el organismos electoral.

"Publicitarse en cualquier valla aquí en el país, en la capital o utilizar las redes sociales para promociones es muy costoso, o sea, un candidato que quiera llegar a través de redes sociales una semana completa tiene que invertir unos mínimos de 50 mil dólares en una semana, o sea, no es barata la campaña, ponerse una publicidad de vallas sale en millones de pesos cualquier valla cuesta RD$300,000 colocarla, solamente el lienzo de las vallas grandes cuesta sobre los RD90, 000", destacó Camilo.

Precisó que ese tipo de gasto se hace en las ciudades grandes, mientras que en las ciudades más pequeña se hace un tipo diferente de publicidad porque son más pequeñas, pero son igual de costosas.

De acuerdo a lo que dijo la dirigente del PRD en la República Dominicana existe un clientelismo político, ya que la gente no vota por propuestas, sino por lo que se le puede ofrecer económicamente o en propuestas para un empleo, una ayuda y en el caso de los empresarios para que los beneficie con exoneraciones de impuestos.

"Creo que esos topes, lo dije cuando estábamos en la mesa de diálogo sobre la reforma a la ley electoral, no son los reales y lo que estamos es de una manera u otra invitando a los partidos políticos y los candidatos de que den informes falsos, a que mientan ante la ciudadanía, a que no sean transparentes a la hora de decir cuánto invirtieron, cuánto gastaron y esto no nos ayuda a transparentar la inversión económica en la campaña", destacó la vicepresidente del PRD.

La dirigente política dijo que todos los políticos tienen miedo en transparentar lo que gastan en campaña y decir de dónde proviene.

"El financiamiento no da", declaró Janet Camilo y manifestó que en el país se ha construido una forma de hacer campaña clientelar.

Participación Ciudadana

En tanto que la representante de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, indicó que la JCE tiene la posibilidad de regular la parte financiera de los partidos políticos, pero que existe una deficiencia que son las sanciones administrativas.

Blanco indicó que el órgano electoral tiene una dirección de financiamiento de los partidos políticos que es a la que le corresponde hacer todos los esfuerzos para ir transparentando el proceso electoral y que también se creó una plataforma contable para darle asistencia a los partidos, pero que las mismas no son suficientes para transparentar el proceso.

"Sabemos que son limitadas, irrisorias, pero hay que aplicarlas y si se pasan del tope de financiamiento que es el 5 % de ese tope, o sea, del costo que se pasó la campaña, entonces aplíquela y comencemos a aplicar lo poco que tenemos para adecentar las practicas mal sanas", dijo Blanco.

Manifestó que es muy lamentable que a los partidos se les otorguen tantos recursos y que éstos tengan tantas debilidades estructurales.

De acuerdo a lo señalado por la representante del movimiento cívico no partidista, la democracia tiene un costo, pero el mismo debe ser racional con la realidad política y social del país y que, en el caso de República Dominicana -que es un país pobre con mucha desigualdad y deudas sociales y a los partidos-, se les entrega el 80 % de los recursos económicos sin un control real.

Precisó que esto crea deficiencias de cara a transparentar el sistema electoral.

Al tiempo que crítico que se ponga ese tope tan alto a los candidatos presidenciales, senatoriales y diputados, porque no todos los representantes tienen esa cantidad de dinero para gastar en campaña.

Topes de gastos La proclama establece el tope de gastos de 122.50 pesos por cada uno de los 8,145,548 electores hábiles, lo que equivale a 997,829,630 millones en total por candidato. En tanto que los aportes financieros que podrían recibir los candidatos presidenciales no deben exceder los RD$9,978,296.30 por postulante. El máximo de aportes que pueden recibir los candidatos presidenciales no debe exceder los RD$9,978,296.30.