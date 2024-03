PRM califica de extremistas y sin credibilidad las peticiones de la oposición para elecciones

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) calificó este martes como "extremistas y sin credibilidad" las peticiones que realizaron las organizaciones de oposición ante la Junta Central Electoral (JCE), en reclamo de medidas que proporcionen mayores garantías en los comicios de mayo.

El vicepresidente de la entidad oficialista, Eddy Olivares aseguró que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), con sus líderes Leonel Fernández y Danilo Medina, están reclamando garantías electorales en los procesos "más transparentes y democráticos" en la historia electoral dominicana.

"Las denuncias de la oposición no tienen ninguna credibilidad ante la ciudadanía, como lo demuestra la respuesta que le dieron los electores en las elecciones municipales, en las que el 60 % votaron por los candidatos del PRM y sus aliados" precisó.

Olivares expresó que antes de la proclama electoral, la oposición inició un maratón de denuncias y cuestionamientos contra el proceso y el órgano comicial, "convencidos de que no tenían la más mínima posibilidad de alcanzar una votación significativa".

"En lugar de culpar al PRM y a la JCE de su fracaso en las elecciones municipales y de la aplastante derrota que, con toda seguridad, recibirán en mayo, le aconsejamos al PLD y a FP que se hagan la correspondiente autocrítica ante el país, para que tengan mayores posibilidades de competir en las elecciones del 2028", dijo.

Ante el planteamiento de la necesidad de más precaución para evitar la comisión de delitos electorales, el dirigente político respondió que siempre se deben fortalecer los mecanismos para garantizar la integridad de las elecciones.

Sustitución de Otaño

El PRM criticó el pedimento de los representantes de la Alianza Rescate RD sobre la destitución del general Juan Otaño, como director de la Policía Militar Electoral.

"Aunque el general Otaño y la Policía Militar Electoral no necesitan más defensa que su comportamiento correcto y apegado a la institucionalidad, no puedo dejar de expresar mi sorpresa y decepción por ese injusto y tremendista planteamiento del PLD y FP, que no se corresponde con el compromiso democrático que deben observar dos partidos liderados por expresidentes que gobernaron durante 20 años" precisó Olivares.

El alto dirigente perremeísta expresó que es una pena que se quiera utilizar a la Policía Electoral como "chivo expiatorio" cuando merecen ser reconocidos y felicitados por su trabajo en las pasadas elecciones.

Compra de cédulas es manofactura del PLD

"Ellos tratan de confundir al país y empañar el proceso. Todo el mundo sabe que el PLD es el partido que se ha caracterizado siempre por intentar comprar después del mediodía a todo el que no se haya presentado a votar", enfatizó Olivares.

El vicepresidente de la organización oficialista agregó que la compra de voluntades, "es una práctica de manufactura peledeísta que nosotros condenamos".

Sobre la evaluación de varias instituciones que fungieron como observadores del pasado proceso eleccionario, en la que destacaron la ejecución de distintos delitos electorales, Olivares señaló que la oposición ha tergiversado estos hallazgos.

"Los informes no se refirieron a esa vieja conducta, cada vez menos efectiva, como exclusiva de ningún partido en particular. El PLD y FP han tratado de manipular los informes de Participación Ciudadana, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), IDEA y otras instituciones, los cuales fueron todos de reconocimiento de la calidad e integridad de las elecciones".