Charlie Mariotti Jr sobre parejas LGBT: "Estado debería garantizar ciertos derechos"

El candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti (Júnior), afirmó que está de acuerdo con que el Estado pueda reconocer civilmente las uniones entre personas del mismo sexo.

"El matrimonio, como tal, es un sacramento, por eso, ni la Iglesia ni los legisladores tenemos la capacidad de modificarlo. Ahora, sí creo que, en uniones del mismo sexo, el Estado debería garantizarles ciertos Cafecito Político derechos porque son ciudadanos que pagan impuestos y son ciudadanos en plena facultad".

En el Cafecito Político de Diario Libre, Mariotti expresó que se podrían tomar de referencias ejemplos de la región y adaptarlos al contexto dominicano.

Ante la pregunta directa de si estaría a favor del reconocimiento civil entre parejas homosexuales, el aspirante legislativo respondió: "Sí. Hay muchas herramientas; podemos hacer un ejercicio de derecho comparado e ir a México, que ha tenido grandes avances en ese caso, también ir a Argentina, y ver qué se aplica a la normativa y a la realidad dominicana para importarlo y ver qué no aplica, para crear nuestro propio ordenamiento jurídico".

El candidato expresó que sí defiende la concepción de las tres causales para interrumpir el embarazo bajo circunstancias de tragedias. A pesar de que el joven está de acuerdo con estas excepciones, sostiene que no cree en el aborto como método de control natal.

"Yo no creo en el aborto cómo método anticonceptivo, no creo en el aborto como método de control de nacimiento y no creo en el aborto libre", enfatizó.

En otro orden, el dirigente peledeísta señaló que es esencial que se modifique el Código Penal Dominicano debido a su desactualización para perseguir el crimen.

Figura paterna

Ser hijo de uno de los grandes líderes de una agrupación política que permaneció como fuerza mayoritaria durante dos décadas, arrastra un legado que tiene nombre y apellido.

Según Mariotti, por esta razón encontró al inició de sus aspiraciones expectativas muy altas y muy bajas sobre su candidatura.

"Lo único que yo le pido a la gente es que, si me va a juzgar, lo haga por mi trabajo, por nuestras ideas, por lo que proponemos y no necesariamente del nombre, del cual me enorgullezco, pero al cual también quisiera agregarle valor", expresó.

¿Menos diputados?

Ante la controversia generada por la propuesta de reducir la matrícula de diputados del Congreso Nacional, el candidato consideró que es un tema que se podría llevar a discusión para evaluar si son necesarias algunas posiciones estatales o la presencia del país en determinados espacios de poder.

Propuestas legislativas Las principales propuestas legislativas de Charlie Mariotti (Júnior) contemplan el desarrollo de las ofertas de exportación del país para favorecer a la juventud y a los sectores productivos. El aspirante plantea que se invierta en investigación y estudios de mercado internacionales para capacitar capital humano en las áreas de mayor demanda en la actualidad. Según el proyecto, esto sería posible a través de una alianza tripartita entre el Estado, las universidades y el empresariado. "Así empezamos a crear empleos para más de ese 60 % de jóvenes que solamente ven oportunidad de crecimiento social y económico dejando el país", dijo.