Selinée Méndez, amenazada por plantear el control de la vulgaridad en los medios

¿Por qué no podemos ponerle amonestaciones económicas a los directores o dueños de canales cuando sale un contenido inapropiado? Esta es una de las preguntas que plantea Selinée Méndez en su propuesta de establecer un control al contenido que se difunde por los medios de comunicación, incluidas las letras de las canciones.

La candidata a diputada y comunicadora de décadas se sorprende ante las ráfagas de críticas, ataques, insultos y hasta amenazas que ha recibido por esta postura.

Este es el tópico que más resuena y genera controversia entre todas sus propuestas de campaña en su carrera por una diputación de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por la Fuerza del Pueblo.

Ha emprendido una campaña contra la vulgaridad y quiere que este tema sea regulado por una ley que ella aspira a llevar al Congreso Nacional.

Detrás de los ataques a su persona cree que está la gente que se beneficia del desorden. "Si regulamos, hay muchas personas que van a perder ingresos porque hay mucha gente lucrándose de la vulgaridad", afirma.

El control al que aspira abarca también al inmenso mundo de los medios digitales y a sus propietarios, quienes deberían, a su juicio, ser responsables de lo que sale en sus plataformas.

Advierte de la incidencia que este contenido tiene en las mentes inmaduras de niños y adolescentes.

"Intenta avasallarla"

Selinée cree que el poder de los medios y sus dueños intenta avasallarla por meterse con sus intereses, pero confía en que la mayoría de la gente apoya su iniciativa.

"Aquí ya no hay libertad de expresión, y lo digo formalmente... En la parte de los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con política, la gente no se atreve a hablar porque el acoso que tienen, que nos dan y no solo a mí, hay muchísimas figuras...", indica la comunicadora.

Cuenta que hay figuras de los medios que la atacan públicamente y luego la llaman y le confiesan que, personalmente, están de acuerdo con ella.

La comunicadora propone crear incentivos para las producciones de calidad con una ley similar a la de Cine que permita la existencia de programas, aunque no tengan la audiencia suficiente para atraer a las publicitarias.

"Tú puedes hacer un programa de un concurso de matemáticas sin importar si tiene rating o no", plantea.

Música

En cuanto a la censura a la letra indecente en la música, especialmente en la urbana, Selinée piensa que el Gobierno central debería actuar.

"Si el presidente hubiese querido regular eso, lo hace. Si la primera dama hubiese querido regular eso, lo hace. Como lo hicieron en Colombia con la canción aquella de J Balvin", recuerda.

Del modelaje a la política Selinée Méndez incursionó en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el gobierno pasado y trabajó en la organización de eventos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se unió al equipo de campaña de varios candidatos. Cuando el partido morado se dividió, ella se fue con el expresidente Leonel Fernández para la Fuerza del Pueblo. Se convirtió en figura pública como miss República Dominicana en el 1998. Luego pasó a la televisión, desde donde ha participado en múltiples proyectos. Es licenciada en Administración de Empresas y en Derecho. También culmina otra licenciatura en Relaciones Internacionales.