Partidos saludan decisión del gobierno de entregar los fondos, pero señalan aún no los han recibido

Representantes de los partidos de oposición saludaron la decisión del gobierno de entregar el dinero restante de la asignación presupuestaria que demandaban, pero señalaron que era un acto de institucionalidad pero cuestionaron que haya sido José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien hiciera el anuncio.

Los delegados de los partidos señalaron que Paliza se encuentra en una licencia de sus funciones por lo cual el anuncio debió de venir del vocero y no de él, al tiempo que informaron que aun el dinero no ha sido entregado.

El delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, saludó la decisión del gobierno de entregar los fondos a los partidos, pero precisó que no es "un favor que se le hace a los partidos" ya que es un mandato establecido en la ley.

"No es que se le está haciendo un favor a los partidos ni se está complaciendo, es que se está cumpliendo con la ley que ellos votaron hace un año, la 20-30 de Régimen Electoral", explicó Díaz.

Dijo que solo se entregó la mitad de los fondos con el fin de favorecer al candidato presidencial del PRM, que parecería una "omisión u olvido".

"Nunca en la historia de la República Dominicana, en los gobiernos del PLD, hubo alguna discusión que tuviese que ver con el tema de la asignación de los fondos a los partidos, nunca, como ahora que hubo que recurrir al Tribunal Superior Administrativo (TSA)", destacó el dirigente peledeísta. "Los partidos nunca han tenido problemas con recibir sus fondos nunca, eso no ha sido objeto de discusión, ahora ha sido objeto porque se quiere o se pretendía ganar con trampa", señaló Díaz.

Indicó que aún no se le ha entregado a la JCE esos fondos y que el gobierno debe entregar dos mil quienes millones de pesos que es el completivo para todos los partidos políticos. De su lado, Javier Ubiera, delegado suplente del partido Fuerza del Pueblo, indicó que los fondos de los partidos debieron ser depositados ya para evitar situaciones en el sistema de partidos de la República Dominicana.

"Esos fondos debieron de tenerlos ya los partidos políticos por lo que es una situación que teníamos y se puede decir que ya se normaliza. No solo para los partidos de oposición hasta partidos aliados al bloque de gobierno clamaban la entrega de estos fondos", dijo Ubiera.

Manifestó que aún siguen a la espera de que el Gobierno entregue a la JCE los fondos como corresponde la ley.

Precisó que, pese a que se informó que van a desembolsar los fondos, no se ha especificado si es el monto correspondiente con lo que establece la normativa.

Indicó que hasta que no se realice el depósito del dinero "no se puede saber si se han cumplido o no".

De acuerdo a Ubiera para las pasadas elecciones el gobierno no entregó de forma correcta los fondos, pues lo hicieron días antes de las elecciones.

"Fue un incumplimiento a la normativa porque no se entregaron de forma correcta en el periodo municipal y ahora vemos como con una mentira y una falta de institucionalidad el presidente del PRM, Paliza, dice que por primera vez están entregando los fondos y no es así", señaló.

Aseguró que anteriormente se había cumplido con la entrega del 0.50% a los partidos políticos por lo cual catalogó como una "mentira" las declaraciones de José Ignacio Paliza de que "por primera vez se le está cumpliendo" que a los partidos se les entrega el dinero.

Recordó que Paliza tomó una licencia en sus funciones del gobierno por lo cual no puede hablar en representación del Poder Ejecutivo.

En tanto que Franiel Genao, secretario general de Opción Democrática, resaltó que se está cumpliendo la ley respecto a los fondos que deben designarse a los partidos políticos, pero que hasta el momento solo se ha hecho un anuncio.

"Se ha hecho un anuncio, ahora eso tiene que reflejarse en las cuentas de los partidos políticos para que podamos trabajar con mayor holgura, con mayor capacidad de cara al reto que tenemos los partidos en estas elecciones", dijo Genao.

A su parecer la noticia a resaltar no es la entrega de esos fondos, sino el hecho de que José Ignacio Paliza estando en una licencia de sus funciones en el gobierno haya hecho el anuncio de que se cumplirá con la entrega de los fondos.

"Los anuncios oficiales del gobierno no los puede dar el presidente del PRM. O una cosa o la otra", dijo Franiel Genao.