Cámara de Diputados reconoce a Maximiliano Gómez y Ulises Polanco Morales

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, encabezó la entrega de dos pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Maximiliano Gómez Horacio (El Moreno), por su carrera política y patriótica al servicio del país y otro a Ulises Polanco Morales, por su lucha en favor de la democracia, la libertad del pueblo dominicano y sus valiosos aportes al fomento y desarrollo de la comunicación en la provincia Santiago y el resto del país.

Al hablar de la distinción otorgada a El Moreno, Pacheco expresó que su obra no ha sido bien ponderada y dijo que en algún momento deberá venir un reconocimiento mayor que es la declaratoria de esa personalidad como héroe nacional de la República Dominicana.

En ese sentido, recordó que junto con muchos dominicanos Gómez Horacio luchó incansablemente hasta ofrendar su vida por la libertad del país.

"Hoy probablemente la libertad no la valoremos tanto, pero en este momento, por ese contexto histórico en que estos prohombres llevaron a cabo su lucha, nosotros reconocemos que no era tan fácil hacer política, no era tan fácil enfrentar un régimen", expresó.

Pacheco, agregó que por eso esta distinción la toman como una avanzada de lo que debe venir, porque la lucha y su vida debe ser mucho mejor ponderada y reconocida por los diferentes estamentos de la República Dominicana.

Mientras que, su viuda, Carmen Mazara, agradeció la distinción y dijo que la misma permite elevar un peldaño en la conciencia ética y cívica del pueblo dominicano, la brevedad en el tiempo de la vida física de Maximiliano Gómez obliga a rescatar para las presentes y futuras generaciones el compromiso y la lucha por la dignidad del país.

En el Movimiento Popular Dominicano (MPD), Maximiliano trabajó con ahínco y vocación, lo que le permitió ser reconocido y admirado por políticos y sectores sociales, así como militares de la época, además, de que participó de forma activa en hechos conocidos en la historia dominicana, en defensa de la soberanía nacional, como fue la revolución y guerra de Abril del 1965.

Reconocimiento a Ulises Polanco Morales

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/mor.jpg Ulises Polanco Morales, reconocido en la Cámara de Diputados. (FUENTE EXTERNA)

En tanto que, también fue reconocido en la Cámara de Diputados, a unanimidad, mediante la resolución No.00631, del 9 de enero del 2024, del proponente Máximo Castro Silverio.

En relación a esta personalidad, Alfredo Pacheco manifestó que Ulises Polanco ha realizado una labor de hombre de bien en Santiago, en la región Norte y en toda la República Dominicana.

Dijo que tanto en la Cámara de Diputados como en el país, se le reconoce como un ente importante para la democracia dominicana y como un empresario que ha sabido hacer sus labores correctamente.

Sostuvo que su lucha contra la dictadura de Trujillo no fue buscando reconocimiento, sino liberar al pueblo dominicano de la opresión, por lo que hoy, gracias al ajusticiamiento del tirano la República Dominicana vive en democracia, de la cual todos deben sentirse orgullosos.

La resolución, indica en uno de sus considerando que, una vez superados los embates de la opresión de la dictadura, además de dedicarse al comercio, se empeñó por fortalecer la libertad de expresión y el desarrollo de la comunicación, destacándose como un empresario exitoso en la provincia Santiago.

Dentro del ámbito de la comunicación también se le distingue por el mérito de haber fundado, a mediados del año 1991, el canal 29, Teleuniverso, planta televisora de mayor importancia y teleaudiencia en la región del Norte y gran parte del país, sustentando exitosamente su funcionamiento en tres ejes temáticos: la educación, la comunicación y el entretenimiento.

El acto de entrega de pergaminos de reconocimientos fue realizado en el salón de la Asamblea Nacional con la presencia de familiares y relacionados de las dos personalidades que fueron reconocidas.