Hipólito dice que con "vacuencia" no se ganan elecciones

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, aseguró este miércoles que "hablando vacuencia" no se ganan elecciones, al referirse a las críticas de la oposición en los debates congresual, vicepresidencial y presidencial que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Mejía, entrevistado a la salida del salón del Concejo de Gobierno del Distrito Nacional, donde asistió a la toma de posesión de su hija Carolina Mejía, rechazó que los candidatos oficialistas hayan salido derrotados de los debates.

"¿Y tú crees que hablando disparates se ganan unas elecciones?", preguntó el exmandatario. "Hablando vacuencia, que es lo que han hecho toda la vida, ya yo los conozco muy bien y tú también, que no sigan hablando embustes, que digan cosas concretas de lo que hay que hacer".

Indicó que en el caso del presidente Luis Abinader "lo ha dicho todo".

Valoró los debates porque entiende que fortalecen la democracia y, al preguntarle sobre la participación del expresidente Leonel Fernández dijo: "No me hable de esa vaina".

Una periodista le preguntó a Mejía qué esperaba de su hija Carolina Mejía de cara a las elecciones de 2028, a lo que es exmandatario respondió. "La inteligencia mía no me da para llegar tan lejos, tengan paciencia... tú te recuerda lo que decía el azaroso procurador mío: 'no desesperéis'", dijo el exmandatario.