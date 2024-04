Candidato vicepresidencial Joel Díaz: "En RD estar seguro es un privilegio"

El candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Joel Díaz, afirmó este lunes que en República Dominicana estar seguro es un privilegio.

"La inseguridad le ha tumbado el pulso al Gobierno y los afectados son las familias dominicanas, en especial las mujeres y los más jóvenes, que se ven afectados por incidentes mientras se desplazan en las calles sin importar la hora del día", señaló.

Díaz hizo esas declaraciones durante un recorrido en Río San Juan, Bonao y San Francisco de Macorís, donde expresó que, aunque las autoridades quieran imponer una percepción de paz, la realidad es otra, al punto de que la práctica de tintar los vidrios de los vehículos se ha vuelto parte de la normalidad de los dominicanos para sentirse un poco más protegidos en las calles, señala una nota de prensa.

También indicó que una de las motivaciones, aunque no justificable, de incidentes en la sociedad, se debe a la falta de oportunidades, especialmente para la población más joven.

"Una deuda social que aún permanece es la juventud, y estoy comprometido en impulsar la ley del primer empleo. Un primer empleo que no se tiene porque cuando nuestros jovenes salen del liceo o la universidad se les pide experiencia laboral", dijo.

Añadió que esta ley iría acompañada de un enfoque para promover el primer financiamiento para aquellos jovenes que quieran emprender, debido a que actualmente muchos son descartados por las entidades bancarias formales por no contar con un historial crediticio.

"Es crucial reconocer que el acceso a oportunidades laborales y financiamiento para emprender no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también desempeña un papel fundamental en la reducción de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Al brindar a los jóvenes opciones viables para su futuro y empoderarlos con herramientas para el éxito, no solo estamos construyendo una sociedad más próspera, sino también más segura. Al fortalecer el tejido socioeconómico y ofrecer alternativas concretas, estamos trabajando hacia un país donde la seguridad sea un derecho para todos, no solo un privilegio para unos pocos", manifestó.

Díaz durante su recorrido estuvo en compañía de la diputada de María Trinidad Sánchez, Priscila D´ Oleo.