Leonel: disposiciones que excluyen a Rafael Paz de boleta son "injustas e inconstitucionales"

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), calificó este miércoles de "injustas e inconstitucionales" las sentencias que excluyen a Rafael Paz como uno de los candidatos a diputados de la organización en la circunscripción 1 del Distrito Nacional.

Fernández, expresidente de la República que busca otro período este 19 de mayo, se refiere a los dispositivos del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE) que sacan a Paz de la boleta e incluyen los candidatos favorecidos en los procesos internos.

Las resoluciones "violan su derecho fundamental a ser elegido y despojan a nuestro partido de su facultad de reservar candidaturas", expresó Fernández en su cuenta de X.

El martes de esta semana la JCE emitió la resolución 35-2024 en la ordenó a la Fuerza del Pueblo dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que le ordenaba corregir su boleta en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, de modo que inscriba los candidatos que hayan ganado debidamente el proceso de encuesta y que se cumpliera con la cuota de paridad de género, decisión que obligaba a despojar a Rafael Paz de su reservada candidatura.

La Junta hizo, en base a las distintas propuestas hechas por el partido, la lista de los seis candidatos a diputados de la FP en la circunscripción 1 de la capital, omitiendo a Rafael Paz. La boleta quedó así: Andy Roberto Morales Rivera, Francisco José Guillen, Roberto Enmanuel Martínez Amparo, Selinée Méndez, Rosa Margarita Feliciano Rodríguez y Katiuska Morel Alcántara.

La sentencia del @TSE y la resolución de la @JCE que excluyen a @RafaelPazRD como candidato de la Fuerza del Pueblo son injustas e inconstitucionales. Violan su derecho fundamental a ser elegido y despojan a nuestro partido de su facultad de reservar candidaturas. — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) May 8, 2024

La Junta adoptó la decisión para "para no dilatar más las actividades del calendario electoral, específicamente la impresión de la boleta electoral de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, la cual para esta fecha tenía que estar impresa".

Previamente, la FP había depositado una lista en que incluía a Paz, pero dejaba fuera a Andy Morales, quien, inmediatamente dejó saber que no renunciaría a su candidatura.

FP insiste en inscribirlo

En la mañana de este miércoles, la FP informó que apelará la resolución 35-2024 de la Junta que deja fuera de la boleta a Rafael Paz.

Javier Ubiera, delegado suplente de la FP en la JCE, informó que el partido atacará la medida del órgano electoral, porque "desconoce la renuncia de una de las candidatas" y la incluye en la boleta.

Según Ubiera, horas antes de darse a conocer la resolución, Doris Elsa Nouel Martínez renunció a su candidatura a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional.

"La propia resolución de la Junta desconoce una renuncia de una de las candidatas y la incluye en la boleta habiendo renunciado horas antes de la decisión y es algo que nos llama la atención de porqué la incluyen en la boleta", dijo el dirigente.

Paz, sin paz

En marzo de 2022, Rafael Paz juró lealtad a la FP tras renunciar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que, en 2020 lo llevó como candidato a senador por el Distrito Nacional, pero cayó frente a Faride Raful, actual senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En la actualidad ocupa el rol de secretario general en el Distrito Nacional y es miembro de la Dirección Política de la FP.

Ayer, a poco tiempo de conocerse la disposición del órgano electoral, usó su cuenta de X para desahogarse: "Soy honesto cuando digo que prefiero sufrir el látigo de la injusticia sobre mis espaldas, que el peso y la indignidad en mi corazón de comulgar con lo mal hecho".

Entre otros puntos, expresó que "no renunciaré a mis convicciones y no me cansaré. Para mí, la política es parte de un propósito de vida. Desde pequeño me rebelaba contra los abusos y las injusticias..."

Paz señaló que su candidatura fue reservada por la FP. Sin embargo, la JCE y el TSE han favorecido a otros candidatos a fin de cumplir con la cuota de género y los resultados de los procesos internos del partido para escoger sus candidatos.