Candidata a diputada de Fuerza del Pueblo propone solución para conformar boleta de diputados

La candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Katiuska Morel Alcántara consideró que solo con la renuncia de uno de los hombres postulantes, se podría solucionar la dificultad para conformar la boleta electoral de la circunscripción 1.

"La solución se busca solo con los hombres, uno de los hombres tiene que renunciar. ¿cuál? No sé, y no sé cuál asumiría ese reto, pero con las mujeres no es el tema", aseguró.

Morel Alcántara forma parte de la boleta de la FP en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, la que ha sido modificada tras una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenar dejar fuera a dos candidatos.

"Inicialmente en la parte de las mujeres no teníamos ningún tipo de situación y la situación ha ocurrido porque ha tenido ganancia de causa Robert Martínez, a través de una sentencia emitida por el TSE, eso solamente afectaba la parte de los hombres", explicó Morel.

Sostuvo que el partido le solicitó renunciar a sus aspiraciones para "buscar una solución salomónica" con el candidato Rafael Paz, a lo que accedió y por ello firmó la carta de renuncia.

La Junta Central Electoral (JCE) emitió la resolución 35-2024 en la que deja fuera de la boleta a Paz, decisión que la organización política no acepta y recurrirá.

En ese sentido, Katiuska Morel dijo que la resolución de la JCE le sorprendió, pues fue incluida a pesar de su renuncia.

A su entender, se quedará en la boleta debido a la distribución que hay de las candidaturas entre hombres y mujeres.