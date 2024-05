Gallup-RCC Media prevé Abinader ganará con un 60 %

Los resultados de las últimas mediciones electorales realizadas por las firmas Gallup-RCC Media, Mark Penn/Stawell/Noticias SIN y Diario Libre-Greenberg, proyectan el triunfo del presidente Luis Abinader en las venideras elecciones del 19 de mayo, sin necesidad de que el país se aboque a una segunda vuelta electoral.

En su más reciente encuesta, publicada este jueves, Gallup-RCC Media estableció que de los entrevistados un 60 % votaría por Luis Abinader (PRM), 24.6 % lo haría por Leonel Fernández (FP) y 11.1 % por Abel Martínez (PLD).

Los resultados van en consonancia con los sondeos de Mark Penn/Stawell/Noticias SIN que dio a Abinader un 57 %, a Leonel 24 % y Abel 12 %. También, con los de Diario Libre-Greenberg que otorgó ventajas a Abinader de un 58 %, a Leonel de 25 % y Abel 13 %.

De los encuestados por Gallup-RCC Media, un 72.9 % cree que Abinader ganará las elecciones presidenciales, un 14.1 % entiende sería Leonel y 5.4 % se inclina por Abel.

El levantamiento fue realizado del 1 al 4 de mayo, en una muestra de 1,500 entrevistas presenciales cara a cara, con un margen de error que no excederá al 2.5 %.

El 69.0 % de los encuestados por la firma Gallup consideran que las elecciones presidenciales se decidirán en primera vuelta y el 26.8 % apuesta a una segunda ronda electoral.

A la pregunta de ¿Cuál candidato cree usted que sacará más de la mitad de los votos el 19 de mayo del 2024, o sea, más del 50 % del total y que por tanto ganará las elecciones en primera vuelta? Un 87.7 % respondió que Abinader, 7.2 % Leonel y 2.7 % Abel.

Los resultados del expertis arrojaron que un 51.5 % entienden que Fernández quedará en un segundo lugar en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, 27.8 % dice sería Abel y 14.9 Abinader.

En un escenario de segunda vuelta en una contienda entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP); el 62.6 % votaría por Abinader y un 34.5 % por Leonel.

Un segundo escenario entre el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); los números serían 65.7 % para Abinader y 30.8 % para Abel.

Leonel Fernández tiene la mayor tasa de rechazo en la población encuestada, un 30.8 % manifestó que no votaría por él bajo ninguna circunstancia.

En segundo lugar, está Miguel Vargas Maldonado del PRD con un 20.5 %, le sigue Abinader con 16.0 % y en un cuarto lugar Abel con 11.8 %.

Conforme a los resultados de la encuesta Gallup-RCC Media, las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo, ha concitado el interés de la ciudadanía. Un 70.9 % está algo o muy interesado en el certamen, mientras un 27.2 % está poco o nada interesado.

En cuanto a si los comicios serán limpios, un 68.1 % entiende que sí y un 24.9 considera que no.

De los que entienden no será limpia, un 51.1 % lo atribuye a que la política se mueve con trampas, 17.4 % a la compra de votos o cédula, 7.2 % por entender que el poder siempre gana y 4.0 % alude corrupción, entre otras causas.

Confianza en la JCE y seguridad del voto

En la encuesta también fueron medidos los niveles de confianza que tienen los votantes en la Junta Central Electoral (JCE), como institución a cargo del montaje de las elecciones. Un 58.9 % manifestó que tiene alguna o mucha confianza en la JCE, un 16.4 % posee una confianza regular y un 23.0 % poca o ninguna confianza.Sobre qué tan seguro se siente el electorado en ir a votar en los venideros comicios, el 72.8 % dijo estar completamente seguro y un 12.9 % externó probabilidades. Los indecisos suman 14.3 %, de ellos 11.1 % no sabe si irá a votar y 3.2 % respondió que probablemente no vote.De los encuestados un 50.5 % son mujeres y un 49.5 % hombres. Las entrevistas se realizaron un 77.6 % en zona urbana y un 22.4 % en área rural, entre personas con un nivel de escolaridad en educación básica de un 71.5 %, 26.6 % posee educación superior y 1.8 % no posee ninguna educación.